Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández



Paro en la UNRC y respuesta de Nuevas Bases

El periodista dialogaba con su informante en la Universidad Nacional de Río Cuarto sobre una semana que estará cruzada por paros.

Periodista: No arranca el segundo semestre, ¿no?

Informante: No. Es la forma de mostrarle a la población lo que está pasando con las universidades. Docentes paran toda la semana y nodocente por 48 horas.

P: ¿Por qué esa diferencia?

I: No sé, la verdad. No ayuda a la unidad. Yo creo que van a terminar estirando la medida de fuerza, pero terminan exponiendo a los docentes. Si ya algunas agrupaciones los están matando…

P: ¿Ah sí?

I: Salió un comunicado de la agrupación Nuevas Bases, los estudiantes libertarios. Dicen que son rehenes del humo político y que los docentes usan la educación como herramienta de presión. Son impresentables. Siguen la doctrina del presidente de ser los topos dentro del Estado. Van a la pública para disfrutar de los beneficios, pero cuestionan a los que luchan para que ellos puedan seguir estudiando gratis y con calidad educativa.



Dagatti recuperó la libertad

Luego de ocho meses en el establecimiento penitenciario de Bouwer, el empresario y presidente del club Estudiantes de Río Cuarto, Alicio Dagatti, recuperó la libertad y deberá pagar una caución de 500 mil dólares. Sigue imputado por distintos delitos, entre los que se encuentra una presunta asociación ilícita en el marco de la causa que investiga el ingreso de celulares y estupefacientes a distintos establecimientos penitenciarios. El informante llegaba a la cronista para dialogar al respecto.

Informante: Lo liberaron a Dagatti, imagino que ya se enteró.

Periodista: Fue la noticia del fin de semana.

I: Ya se habían dado varios pedidos de excarcelación. Era de esperarse que saliera en poco tiempo. Hay que ver qué pasa con el resto de los detenidos ahora.

P: Me dijeron que esta semana ampliaría su declaración. Al igual que su hijo, que sigue detenido.

I: Hay que estar atentos entonces. Tampoco hay que olvidarse que, más allá de sus actividades como empresario y dirigente deportivo, lo que surja de esta causa también tendrá su reverberación en la arena política de Río Cuarto…