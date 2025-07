Por Gabriel Silva

El radicalismo capitalizó la manera en la que se dio la vuelta la taba en la discusión que se esperaba para esta semana en la Unicameral, y tras el cambio del viento que direccionaba todo en acusaciones del PJ a Rodrigo de Loredo por el uso de Inteligencia Artificial (IA), ahora enfoca sus cañones hacia la política de seguridad provincial. Y, tras el escándalo que se desató la semana pasada con la detención del jefe de la Policía Caminera, pide la cabeza del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de la fuerza, el comisario general Leonardo Gutiérrez.

Así lo plasmó en la mañana de ayer el jefe del bloque UCR en Diputados, Rodrigo de Loredo, quien encabezó una conferencia de prensa acompañado por el presidente del partido, Marcos Ferrer, las diputadas Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer de Koning, la jefa del interbloque de Juntos en la Unicameral, Alejandra Ferrero, y el titular de la bancada del radicalismo en la Legislatura, Matías Gvozdenovich. Junto a buena parte de los parlamentarios provinciales que respaldaron al líder del radicalismo ayer.

Donde, además, se confirmó que llevaran al recinto un proyecto por el cual se pedirá el juicio político al ministro y no descartó el pedido de la intervención de la Policía. Algo con lo que ya vienen insistiendo otras fuerzas provinciales.

De Loredo remarcó también la cantidad de integrantes de la fuerza que se encuentran detenidos o con procesos judiciales abiertos y sostuvo que “es producto de una corrupción estructural de 26 años de peronismo que hoy involucra a la subjefatura de la policía, al Servicio Penitenciario, a la dirección de bomberos, a la Fuerza Policial Antinarcotráfico y ahora nos enteramos de que también a la Policía Caminera”.

“Los altos mandos de las fuerzas policiales a los que nosotros les pagamos para cuidarnos, nos roban”, dijo De Loredo y propuso para la intervención a ex jefes de la Policía que “tengan prestigio”.

Mientras que Ferrero sostuvo que “con este enquistamiento que tenemos, el único responsable del fracaso y de la corrupción es quien gobierna”.

Gvozdenovich, en tanto, sostuvo que “hace tiempo venimos dialogando con el resto de las fuerzas que componen esta legislatura pidiendo el apartamiento de Quinteros”. Mientras que Ferrer concluyó que “el ministro es una anécdota”. “Todos los casos que se han repetido requieren de una decisión del gobernador, la gente ya no cree en los de azul y eso es lo grave, la desconfianza, en términos institucionales y políticos es muy grave”, agregó.

El recuerdo juecista

No es la primera vez que el radicalismo y el Frente Cívico no muestran sintonía en la Unicameral en los últimos meses. Como también ocurrió en el corto tiempo, la UCR convocó a la conferencia de prensa por el tema Quinteros, aunque el juecismo se encargó de recordar que la primera fuerza que rechazó el rol del ministro de Seguridad fue precisamente el partido que fue cuna del integrante del gabinete llaryorista.

“El primer proyecto para pedirle la renuncia a Quinteros lo impulsamos nosotros”, recordaron desde la bancada que lidera Walter Nostrala y resaltaron que “hace más de un año decimos que Quinteros es un inútil”. “Hasta que Quinteros no se vaya, no vamos a parar. Es nuestra consigna y no es personal”, lanzaron desde el Frente Cívico.

En el juecismo insisten además con que el ministro “no se rodeó de gente capacitada” y que “será un error muy grave para el gobernador (Martín) Llaryora si lo sostiene, pero aún peor será para los cordobeses”.

El oficialismo habilitará el debate

Entre los radicales que ayer acompañaron a De Loredo había dudas acerca de si Hacemos permitiría o no la discusión en la sesión que se desarrollará hoy, y que será la última de este semestre. Debido a que luego inicia el receso y mañana no habrá actividad legislativa porque algunos parlamentarios estarán afectados a la Conferencia Climática.

Sin embargo, algunos legisladores del oficialismo reconocieron anoche a Alfil que se habilitará la discusión, no así las tablas. Por lo que deberá ser tarea del arco opositor reunir la mayoría simple de 36 legisladores para conseguir las intervenciones.

“Si lo consiguen van a hablar uno de cada bloque, a lo sumo dos, pero no los 36”, sintetizó anoche una espada del oficialismo a este diario. Y se espera que la estrategia de Hacemos vaya por la vinculación con la manera en la que el eje opositor de radicales y juecistas reaccionan cuando cae involucrado en el delito algún integrante de una fuerza a nivel nacional. “Ahí destacan el rol de (Patricia) Bullrich por meterlo preso y acá quieren responsabilizar a toda la gestión”, razonan.

Sin embargo, es imposible soslayar que el debate con Quinteros en el centro de la escena es una discusión que saca una mueca de sonrisa también en algunos legisladores del oficialismo que no toleran el alto perfil del funcionario. “A lo mejor, es lo que le piden. Pero sería interesante que el ministro entienda que podría cultivar otro perfil, porque cuando entra una crítica de este tenor arrastra a toda la gestión”, sintetizó un oficialista con peso dentro del recinto.

Nuevo jefe en la Caminera

Anoche, desde el ministerio de Seguridad dieron a conocer que la división de la Policía cuyo jefe Maximiliano Ochoa está detenido desde el viernes pasado, ya designó al sucesor. Se trata del Comisario General Santiago, Daniel Bolloli, quien asumió como flamante director general de Policía Caminera.

Desde la cartera que encabeza Quinteros se dio a conocer que previo a su designación se solicitó al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario (MPF), a la Dirección General de Control e Investigaciones de la Policía y a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, informes relativos a antecedentes administrativos, investigaciones disciplinarias por faltas graves, gravísimas o pasibles de destitución, y de participación en causas penales activas, “las cuales el Comisario General designado no registra en ninguno de los casos anteriores”, finaliza el comunicado que emitieron anoche desde Seguridad.