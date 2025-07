Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







“La deuda pendiente”

La periodista recibía el mensaje del informante del Concejo Deliberante sobre un tema que aún permanece en la agenda del bloque Primero Río Cuarto.

Informante Concejo: No se crea que el tema de la discapacidad se agotó en los reclamos a Nación. Ahora le apuntan directamente al gobierno municipal, por el tema del Código de Discapacidad.

Periodista: Si mal no recuerdo, se aprobó en la primera gestión de Llamosas, ¿no?

I C: Y fue todo un hito. Más de una vez, el ex intendente lo mencionó entre los logros de su gestión. Ahora, se le pide al Municipio que haga cumplir ese Código y también garantice más unidades de transporte adaptadas, como lo plantea el pliego licitatorio del transporte urbano. Lo que dicen es que también hay una deuda pendiente con el censo de discapacidad. Quizás ahora haya datos que ha relevado la actual gestión pero acá piden que se den a conocer los informes de ese censo que debió hacerse hace cuatro años y del que no se conocen informes.

P: Se terminó la tregua. Lo que “unió” por unos días a todos los bloques, cuando reclamaban a Nación, ya pasó.

I C: Igual, el PJ tiene una respuesta muy fácil para esto. Cuando los concejales manifestaron preocupación por lo de las auditorías de Nación, el edil juecista (Pablo Benítez) relativizó la medida del gobierno. Si bien dijo acompañar el reclamo, tuvo un discurso medio benevolente con el presi y eso le sigue pasando factura. Es cierto que después se reunió con distintos actores sociales y fue a las marchas pero en el oficialismo tienen muy presente ese discurso que dio en el recinto. Y ahora, casi entrando en la campaña, está claro que le van a recordar que está alineado con el mismo gobierno que está desfinanciando esas políticas.

P: Y la oposición quizás use la misma lógica (risas).

I C: ¡Pero claro! Dirán que, si se reclama a Nación, antes hay que “empezar por casa” y saldar esos compromisos pendientes. Un círculo vicioso de chicanas.

Preparando “el cumple”

El periodista consultaba con su informante en el Ejecutivo local sobre los preparativos del aniversario de la gestión municipal de Guillermo De Rivas.

Periodista: Ya es lunes. Algún dato de los festejos tiene que largar…

Informante: ¿Festejo? No creo que se viva de esa manera. ¿Usted vio cómo está el país? No hay espacio para la grandilocuencia.

P: Los aniversarios son siempre especiales. Todos hacen balances, opinan, proyectan para adelante…

I: De eso seguro habrá mucho. Ya se está viendo en diferentes medios la opinión, principalmente opositora. Como que todos esperan que nos peguen…

P: ¿Y cómo responden?

I: Bancando los trapos. Demostrando que todas las críticas son desmedidas y que dejan de lado lo que está pasando a nivel nacional, que se lograron resultados pese a todo eso. Esa es la mejor manera de celebrar el cumple.

P: Me da vueltas. Algo deben tener preparado…

I: Obvio que sí (risas). Mire, este martes se abren los sobres de la licitación por los tramos nuevos de la Circunvalación.

P: ¿Viene alguien de Córdoba?

I: No hay nada confirmado, pero se comentaba que podía venir Manuel Calvo.

P: Regalo por el aniversario, ¿no?

I: Algo así. No lo veo como regalo, sino como más reconocimiento a la importancia que tiene la ciudad para el gobernador (Martín Llaryora).

P: Me da la sensación de que se están guardando algo para el miércoles…

I: Puede ser (risas)…

P: ¿Por dónde iría?

I: Atención a la infraestructura deportiva y cultural de la ciudad. Se puede venir un lindo anuncio en esa materia.