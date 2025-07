Por Julieta Fernández

Con la presencia del secretario de Obras y Servicios Públicos, Martín Cantoro y el subsecretario de dicha área, Diego Pérez, se dio inicio al tratamiento en comisión del proyecto enviado por el Ejecutivo para la licitación del mantenimiento de alumbrado y semaforización. Los funcionarios anunciaron que el presupuesto previsto es de $15 mil millones por cuatro años y con la posibilidad de extender el contrato por dos años más. Desde el 2017, la firma porteña Autotrol ha prestado el servicio en la ciudad, luego de que se optara por desligar a Cotreco de dicha tarea (esta última continuó con las tareas vinculadas a la higiene urbana).

Según pudo saber Alfil, salvo algunos cuestionamientos puntuales, no se advierten grandes resistencias por parte de la oposición en relación al proyecto del Ejecutivo. Algunas de las sugerencias que se hicieron en el marco de la reunión fueron, por ejemplo, la creación de una comisión evaluadora con integrantes de las distintas fuerzas políticas, al igual que sucedió con la licitación del transporte urbano en 2022. También se propuso ponderar a las empresas locales que se presenten al llamado a licitación.

El presidente de la comisión de Servicios Públicos, Leandro Carpintero, dio a entender que no habría “apuro” por aprobar el proyecto inmediatamente y aseguró que se dispuso esperar algunos días para que los distintos bloques puedan hacer sus aportes. El concejal señaló que a mediados de agosto tendría lugar el tratamiento del proyecto en primera lectura y, al tratarse de una licitación, requiere doble lectura. Carpintero también manifestó que se espera el acompañamiento de la oposición y esperan que, tras la aprobación del proyecto en las próximas semanas, el proceso licitatorio concluya antes de fin de año.

El tratamiento del proyecto para la licitación de alumbrado y semaforización promete ser mucho más “ameno” para el oficialismo en comparación con la licitación de la higiene urbana, que probablemente sea el tema más caliente de este año legislativo (y posiblemente del período 2024-2028). No obstante, el bloque La Fuerza del Imperio del Sur planteó algunas discrepancias en relación al monto total que se destinará al pago del servicio (aproximadamente $15 mil millones en cuatro años). “Cuidar los recursos municipales, cuidar el bolsillo de la sociedad, cuidar el medio ambiente y ser eficaces e invertir en la gran industria que tiene Río Cuarto. Debemos ser sustentables y sostenibles. No estamos en contra del desarrollo pero sí del no cuidado responsable de los recursos”, manifestaron desde el bloque que preside Franco Miranda.

El secretario Martín Cantoro había planteado en conferencia de prensa que, dentro del monto previsto, también se contemplan inversiones o adquisiciones de luminarias LED, columnas, controladores de semáforos y obras vinculadas a estos rubros. Sobre el costo del mantenimiento, aseguró que “hoy tenemos un servicio diferente al que había allá por fines de 2016 y 2017, cuando se trabajó el pliego vigente. Esas son las razones por las que hay diferencias tanto en los precios de los servicios mensuales como en las inversiones que se proyectan”.

Según pudo saber Alfil, el Ejecutivo estaría ultimando los detalles del pliego licitatorio par la licitación del servicio de la higiene urbana (cuyo contrato vence a fin de año). Se estima que ingresaría al Legislativo durante el mes de agosto.