Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Otra muestra de los “peluca”

El periodista conversaba con su informante sobre lo que dejó la última sesión del Concejo Deliberante.

Periodista: Tengo la esperanza de que me va a contar algo interesante de la sesión legislativa. No puedo terminar el jueves sin algún chisme del Concejo (risas).

Informante: No se preocupe, que siempre hay algo. El oficialismo presentó un proyecto para declarar la preocupación por los cambios del Gobierno nacional a la Ley de materiales controlados. Básicamente, es por el cierre de la agencia nacional que está a cargo del control de materiales relacionados a las armas de fuego y bombas.

P: ¿Cuál fue el argumento?

I: Que se desarman agencias de control que son importantes y que se discontinúan las campañas de desarme. Ya se habían expresado de la misma manera cuando modificaron la ley para flexibilizar la compra de armas de fuego.

P: ¿Y los radicales? Recuerdo que en su momento les incomodó el tema.

I: No lo acompañaron. Otra vez. Aunque, déjeme reconocer, la única que levantó la mano para apoyar el proyecto fue Antonella Nalli. Los demás, Gabriel Abrile, Ana Vasquetto y Pablo Benítez, no se animaron. Se ve que tienen puesta la peluca bien firme.

P: ¿Tan así?

I: Sí. Prefirieron desmarcarse. No quieren quedar pegados a cualquier cosa que cuestione las decisiones de Casa Rosada. No sé cuánto tiempo más van a aguantar esto de llamar la atención de los libertarios para ver si los llaman.

P: ¿No habían apoyado el pedido de emergencia en discapacidad?

I: Lo único que acompañaron. Más por presión social que por otra cosa…







El “sincericidio”

Sobre el cierre de la edición, el militante radical le compartía a la cronista un comunicado emitido por los tres circuitos locales de la UCR. En el escrito, se refirieron a las declaraciones que brindó el secretario de Economía, Pablo Antonetti, a FM Al Toque en las que aseguró que el gasto público había aumentado durante el período electoral del 2024.

Militante radical: Empezó a circular el video de Antonetti haciendo declaraciones sobre el gasto en épocas de campaña. Le debe haber llegado.

Periodista: Así es.

M R: No le niego que no es nada extraño lo que dice. Para algunos, es prácticamente un secreto a voces. Pero que lo haya admitido públicamente y con bastante liviandad nos pareció un montón. Hoy sacamos un comunicado en el que hablamos del “sincericidio” de Antonetti.

Periodista: También me sorprendió que diga algo así. Se las dejó servida.

M R: Obvio, nos da la razón. Muy desafortunado de parte del funcionario pero no se puede tomar de otra forma. Igual, no pasa solo por darnos la razón. Lo grave acá es que, en el análisis que hizo el secretario, reconoce que como bajó la recaudación, el Municipio no se ha podido recuperar todavía de eso. Y hay que recordar que se tomó deuda pocos meses después de que asumió la gestión.