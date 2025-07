Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

De Rivas en Villa María

El periodista consultaba con su informante sobre la participación de Guillermo De Rivas en la reunión de intendentes que tuvo lugar en Villa María.

Periodista: ¿Cómo le fue al intendente (Guillermo De Rivas) en Villa María?

Informante: La verdad que bien. Se mostró muy activo y el encuentro le sirvió para poner a punto la agenda común de temas importantes para los municipios. Digamos, se ajustó un poco el plan de juego para lo que viene, pero también puso su sello en la Agenda Federal de Municipios, que abordará temas como seguridad vial, salud y seguridad alimentaria.

P: Todo muy en modo campaña de intendentes…

I: Sin duda. Es la intención del gobernador ponerlos en el centro de la agenda porque suenan fuerte cuando se debate sobre el rol del Estado. Son la primera puerta que toca el vecino en necesidad y de dónde vienen las primeras respuestas.

P: ¿Dijo algo en particular?

I: Habló de “armonizar y compartir experiencias” para mejorar la gestión y dar respuestas concretas en un contexto complicado.

P: ¿Algo del reclamo al Gobierno Nacional?

I: Lo mismo que todos. Acompañó el respaldo de los intendentes al planteo de los gobernadores de la Región Centro, pidiendo más federalismo en la toma de decisiones.

P: Me interesa saber cómo quedó a la par de los otros intendentes.

I: Hay buen vínculo con los otros jefes comunales porque todos están en la onda del municipalismo. Del sur, es el más importante para el gobernador en este plan. Pero también por lo que muestra en resultados, cumpliendo con los objetivos que piden desde arriba y hasta pasando al frente en las reformas que demanda la modernidad.

¿Cuándo cambia el transporte?

En días donde el futuro del transporte público en la ciudad volvió a la agenda, el periodista consultaba con su informante sobre los cambios que se vienen y cuándo llegarán.

Periodista: ¿Molestan los cuestionamientos por los fondos que el Municipio aporta a la SAT (Sociedad Anónima de Transporte)?

Informante: Molesta que se cuente la parte que ellos creen que les conviene. No la cuentan toda y la verdad es que pasamos de tener que aportar 1.800 millones de pesos a pedir que nos dejen aportar 180 millones de pesos, un 10 por ciento, de acá a fin de año para que se paguen los bonos salariales a los choferes.

P: Entonces, ¿no se subsidia el transporte?

I: No se subsidia el transporte. Lo han explicado bien todos, pero los radicales no quieren entender. Hablan de un modelo de transporte que es el que había cuando ellos gobernaban, ¡hace nueve años! Aparte, que primero se enojen con los de su partido que apoyan a este Gobierno nacional que desfinanció a todos y perjudicó el bolsillo de los trabajadores. No les dedico más tiempo porque deberíamos estar hablando de lo que vamos a trabajar junto a todos los espacios para mejorar el sistema de transporte.

P: ¿Y cuándo llegarán esos cambios?

I: Se trabajarán durante todo el año para que estén vigentes desde el primer día del 2026. No podría asegurarle cuáles serán esos cambios, más allá del fin del transbordo.

P: ¿Vuelven las líneas numeradas? Es lo que se rumoreaba.

I: Hay una pelea. Hay quienes dicen que no se puede volver atrás y que la gente está en plena adaptación, pero también los que piden a gritos que vuelvan los números. Si me pregunta a mí, yo soy un nostálgico (risas). Creo que el usuario agradecería que vuelva la numeración y han advertido que lo de las letras confundió más de lo que aclaró.







Objetivo: trapitos

El dirigente opositor se dirigía al periodista para comentarle sobre los operativos de seguridad notificados por el Gobierno local.

Dirigente: Che, no sé si se dio cuenta, pero de cada cinco informes de hechos policiales que informa la Municipalidad, uno o dos tienen que ver con los trapitos.

Periodista: ¿A usted también le llegan?

D: Me los hacen llegar, je. Pero no se pierda del punto que le marco. Pareciera ser que son el objetivo del momento…

P: Hay una ordenanza puntual por este tema y, por lo que comunican, las detenciones son por hechos delictivos.

D: Lo sabemos y acompañamos los proyectos para mejorar la convivencia en ese sentido, pero noto que es específico el interés por mostrar el trabajo que hacen con los trapitos. Esperemos que este ritmo no sea porque estamos en campaña.

P: A ver, ¿usted me quiere decir que están queriendo dar un mensaje?

D: Claro, al votante. Al trapito también, seguro. Pero más a la tribuna.

P: ¿Para usted era un problema el de los trapitos?

D: Sí, pero siempre pensé que debía darse un tratamiento responsable y entender que hay otras problemáticas metidas en el medio de lo que conlleva esa actividad. Adicciones, salud mental, falta de trabajo, son algunas de las cosas que no se van a arreglar mandando móviles para que controlen a los trapitos.







El furcio del gasto

El informante de la gestión llegaba a la cronista con un fragmento de una entrevista que brindó el secretario de Economía, Pablo Antonetti, a FM Al Toque. Allí, el funcionario se refirió a la baja recaudación producto de la recesión pero también hizo alusión al “aumento del gasto en épocas de campaña”. “Si vos pusieras el Municipio de Córdoba, Río Tercero, Río Cuarto, sin hacer distinción de partidos políticos, en épocas de elecciones se dispara el gasto. Por una cuestión de potenciación de las acciones políticas y programas. Pasa a nivel nacional, provincial, municipal. Y después cae el gasto. Lo que se dio acá es que hubo una potenciación del gasto para acelerar programas y después vino la caída abrupta de la situación económica”, manifestó el funcionario.

Informante de la gestión: Necesito descargarme por algo que acabo de ver en un recorte de una nota. ¿Antonetti está diciendo que el gasto público aumenta durante las campañas electorales?

Periodista: Dijo eso. Que en tiempos electorales “se dispara el gasto” por una cuestión de “potenciación de las acciones políticas”. Pero sí, lo planteó como algo que pasa “en todos lados”.

I G: Mal de muchos, ¿consuelo de tontos? Bueno, uno no nació ayer y, efectivamente, supone que se destinan más recursos en tiempos electorales, gobierne quien gobierne. Aún así, no deja de ser fuerte escuchar eso de boca del secretario de Economía. Todo bien con querer explicar que hubo una caída en la recaudación y en la actividad económica, que es cierto. Pero el vecino de a pie que lo escucha se queda con esto: que el gasto se eleva durante la época de campaña. Punto.