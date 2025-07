Con De Rivas y Llamosas, Hacemos reunió a su tropa juvenil

Por Julieta Fernández

“Pareciera que la batalla digital es donde nos tenemos que manejar. Para poder militar y cambiar la vida a la gente, hay que volver a la esencia. Multiplicar lo que se hace en las redes pero siempre con esencia, con sustancia. Estar en la calle, juntarse, proponer, pensar, ayudar al otro. Nadie ayuda al otro desde un video o el mejor ‘reel’ si no nos comprometemos”, dijo el intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, en el evento que reunió a jóvenes de los departamentos Río Cuarto, General Roca, Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y Tercero Arriba. La actividad tuvo lugar en la Asociación Vecinal Industrial y hubo capacitaciones e instancias de diálogo con aproximadamente 400 jóvenes de la región.

Además de De Rivas, el ex jefe municipal y vicepresidente del Banco de Córdoba, Juan Manuel Llamosas, participó del evento y esbozó un discurso que generó algunas lecturas de cara al proceso electoral del 2025. El ex intendente se dirigió a la militancia juvenil y planteó la importancia de construir una fuerte referencia en el sur provincial. En medio de especulaciones por el rol del ex mandatario en el año electoral, este “nuevo perfil” de Llamosas en la región lo podría ubicar como aspirante a una candidatura (más allá de que él no lo ha manifestado en expresamente).

Por su parte, De Rivas apuntó a ponderar a los dirigentes pero, en particular, a sus funcionarios jóvenes, a quienes consideró que “nos demuestran que nos llevan puestos, que tienen energías ganas, hambre y compromiso político”. Algunos de los referentes presentes fueron Nahuel Aruza y Miguel Alonso, quienes también tomaron la palabra en el evento. Su discurso apuntó a “la importancia del encuentro y el debate sobre la coyuntura actual” y también destacaron “las ganas de ocupar espacios para recuperar las localidades donde no somos gobierno y mantener aquellas en las que se gobierna, siempre bajo la bandera de Hacemos Unidos y del gobernador Martín Llaryora”.

La particularidad de esta actividad es que, a diferencia del último locro de la Juventud Peronista (que tuvo lugar a comienzos de junio), este encuentro reunió a todo el espectro de Hacemos Unidos por Córdoba en el sur y planteó capacitaciones y jornadas de diálogo de cara a los próximos desafíos electorales. Como es sabido, el gobierno provincial busca contrarrestar el resultado de la última elección provincial en la que el departamento Río Cuarto (y varios departamentos del sur) se inclinaron más por el entonces candidato a gobernador, Luis Juez.

Conscientes del principal rival que enfrentan (La Libertad Avanza) en una región que acompañó fuertemente las “ideas de la Libertad” en al última elección presidencial, el PJ cordobés y sus aliados buscarían mejorar esa performance y, en Río Cuarto, el discurso para encaminar la tropa apunta al encuentro y a la organización de cara a las urnas. En este sentido, también ponderaron el rol de los intendentes de Hacemos Unidos y, en particular, de una nueva camada de jefes municipales como Gianfranco Lucchessi (Las Higueras), Ismael Goñi (Serrano) y Guillermo Legorburu (La Cesira), quienes estuvieron en el escenario. Otras presencias destacadas fueron José Ignacio Scotto, presidente de la Agencia Córdoba Joven y el diputado nacional Carlos Gutiérrez. También participó la presidenta del Concejo Deliberante, Ana Medina y los ediles Milagros Obregón, Leandro Carpintero, Ignacio Biga y Augusto Lago.