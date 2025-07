Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







La planta de reciclado y la “admisión” de Pérez

En medio de la suspensión del servicio de recolección de Higiene Urbana por 24 horas (a partir de un conflicto gremial ajeno a Río Cuarto), la cronista dialogaba con el informante opositor.

Periodista: ¿Se dijo algo del tema Cotreco en el Concejo?

Informante opositor: Si se refiere a la medida de fuerza, no lo sé. Pero esta semana hubo una reunión de comisión en la que estuvo el subsecretario de Servicios Públicos, Diego Pérez. Me sorprendió que haya admitido que la planta de reciclado no está funcionando. Con Marcelo Bressán (ex secretario de Servicios Públicos) costaba un poco más que lo diga (risas).

P: Esa planta siempre generó polémica. En su momento, porque no se había empezado a construir a tiempo y la empresa ya había recibido gran parte del pago. Cada tanto se “reciclaba” ese tema.

I: Debe ser lo único que se reciclaba (risas). Ahora que está finalizada y que se habilitó hace como un año, sigue sin ser una solución. Y no es menor que, frente a cuestionamientos de los concejales opositores, el subsecretario lo haya admitido. Incluso algunos le dijeron que “parecía un chiste” la poca basura que se puede tratar.

P: ¿Y qué respondió Pérez?

I: Nunca lo negó. Es más, dijo que si la planta funcionara, sería insignificante la cantidad de basura que se podría procesar. Teniendo en cuenta todo el volumen que se genera en Río Cuarto. Ahora, esto se tiene que contemplar sí o sí en el debate de la licitación del servicio y va a traer chispazos.

P: Parece un Deja vu volver a hablar de esto.

I: ¿Vio? Quizás sea porque todavía hay asignaturas pendientes hace tiempo. O que lo que se hizo llegó tan tarde que ya no responde a las demandas actuales.