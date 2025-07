Por Julieta Fernández

Guillermo De Rivas llegó a su primer aniversario con un mensaje que dista de los discursos grandilocuentes de la última campaña electoral. Probablemente porque en el Palacio de Mójica saben que “el horno no está para bollos”, en un contexto de fuerte apatía política en la ciudadanía y de escasos recursos para los municipios del interior. El intendente de Río Cuarto llega a su primer “cumpleaños” con un discurso que asegura que “las prioridades son la cercanía a los vecinos; el ordenamiento del Estado y el espacio público; y hacer: con obras, con decisiones difíciles pero necesarias y con servicios y programas”.

En una entrevista con Alfil, De Rivas ponderó el achique de la estructura municipal. “Una de las prioridades fue haber ordenado hacia dentro. La disminución de tres secretarías, 6 subsecretarías, 18 coordinaciones y disolver el ex Edecom que implicaba 8 cargos directivos. Ha sido un enorme esfuerzo porque, en la Municipalidad, ahora hay 200 personas menos con contratos políticos o contratados y eso implicó un ahorro de $800 millones mensuales”, señaló el mandatario. No obstante, seguidamente aclaró que la caída en la actividad económica ha impactado en la recaudación de Comercio e Industria, uno de los ingresos más importantes de las arcas municipales, por lo que aún no se ha podido alcanzar el objetivo del equilibrio fiscal.

“Aún eficientizando el Estado, el desplome de la actividad económica ha llevado a que el mayor ingreso de la Municipalidad (Comercio e Industria) se desplome en $1100 millones. El equilibrio financiero va a seguir siendo un desafío y dependemos de la situación macroeconómica y el impacto directo de las políticas del gobierno nacional, que no son ni de desarrollo ni de producción, hace que se haya estancado la actividad económica”, sostuvo el mandatario municipal.

De Rivas remarcó en varias oportunidades el aspecto de “cercanía” a partir de programas como La Muni en tu Barrio: “La cercanía es parte de nuestra propia impronta y este programa nos permitió llegar al territorio, a los lugares más sensibles y poder relevar las distintas necesidades, trabajar en conjunto con el gabinete social”. Esta mención no resulta menor, teniendo en cuenta que esta pata de la gestión ha sido uno de los pocos aspectos que la oposición ha reconocido como aciertos en el primer año de la gestión.

Otro de los aspectos más mencionados por el intendente es el objetivo de “seguir siendo eficientes y cuidando los recursos de los riocuartenses”. Entre los pendientes en el corto y mediano plazo, mencionó la concreción del Centro de Adicciones (cuyo llamado a concurso inició la semana pasada), la concreción de la adoquinera, avanzar en la pavimentación de las 100 cuadras y presentar los resultados del estudio que se está realizando en conjunto con la UTN para realizar cambios en el sistema de transporte. En ese sentido, anticipó que en los próximos días se presentarán más unidades 0km “fruto de un trabajo conjunto con la empresa SAT para invertir en nuevas unidades”.

Uno de los desafíos más grandes que encara la gestión De Rivas en el comienzo de su segundo año es un nuevo llamado a licitación del servicio de higiene urbana que deberá realizarse antes de fin de año. “Pero no será solo un desafío para el oficialismo porque la idea es trabajar con todos los aportes que se puedan hacer, sabiendo que los nuevos sistemas de recolección de residuos sólidos urbanos implican inversiones y brindar mayor calidad de servicios pero también evaluando el impacto económico del servicio más caro. Lo bueno es que eso se dará con apertura, con trabajo colectivo, abriendo la discusión en el Concejo Deliberante y con las instituciones para que hagan sus aportes porque, en definitiva, la licitación va a trascender gestiones y es importante para Río Cuarto”.

Sobre la disputa judicial con el Banco Nación, el intendente sostuvo que la entidad, a partir de la mirada que tiene el actual gobierno nacional, parece “desconocer el valor ciudad que tiene Río Cuarto”. “Nación pide que los municipios disminuyan tasas y aportes cuando brindamos todos los servicios. El gobierno nacional se lleva las retenciones, el impuesto al cheque, el impuesto al combustible, Bienes Personales y no vuelve un solo centavo. No sólo abandona la salud, la asistencia alimentaria sino que abandona la obra pública y su mantenimiento”, opinó el intendente de la Capital Alterna al ser consultado por el planteo judicial de la entidad bancaria que pretende dejar de pagar la tasa de Comercio e Industria en Río Cuarto. “Pero nosotros no vamos a buscar excusas, el gobierno nacional tendrá que hacerse cargo de sus decisiones. Está claro que no conocen lo que es el municipalismo”, agregó De Rivas.

En este sentido, consideró que “los riocuartenses vienen acompañando en estos tiempos difíciles” y apeló a un término que también utilizó durante la apertura de sesiones (y que evocó al ex presidente Mauricio Macri). De Rivas habló de un “sinceramiento” en las tarifas del agua y del Impuesto Inmobiliario que “más allá del contexto, ha sido acompañado”. Señaló que, este año, se incrementó un 9% el pago de las tasas retributivas “porque los vecinos saben que todo eso vuelve en servicios”. Al igual que lo planteado en la presentación del “máster plan del agua”, el intendente remarcó que el EMOS pasó de tener un déficit de $300 millones a un superávit de $100 millones mensuales.

Similar al discurso que emitió en la apertura del año legislativo, De Rivas busca hacer cierto equilibrio y hablar de eficientización y disminución de costos pero asegura que se seguirá “priorizando el aspecto social”: “Podemos ser eficientes y lo vamos a seguir siendo porque nuestra prioridad sigue siendo estar cerca de los vecinos, cosa que claramente no es una visión de este gobierno nacional”.