Por Yanina Soria

Punilla, uno de los departamentos más importantes de la provincia, parece ser siempre tierra fértil para los movimientos políticos. Viene de ser noticia por las elecciones del domingo pasado donde los vecinos de la ciudad de Carlos Paz eligieron al Defensor del Pueblo, aunque la nota destacada fue el histórico nivel de ausentismo registrado ya que solo votó el 17 por ciento del padrón.

Aún así, el distrito en general registra permanente actividad política y tensiones entre los distintos espacios que conviven a lo largo y ancho de la extensa región. Mientras el peronismo que reporta al Panal intenta seguir haciendo pie reordenándose en medio de coqueteos con el taquillero intendente carlospacense Esteban Avilés, otra porción referenciada en la senadora Alejandra Vigo (que intenta recuperarse tras el mazazo electoral del domingo pasado) sigue su propio juego.

En el medio, aparece ahora un nuevo espacio político impulsado por viejos conocidos del escenario local, que pretenden organizarse para comenzar a tallar en la pulseada doméstica y jugar los próximos turnos electorales. Se trata de una construcción transversal que fue presentada el viernes pasado en la ciudad de Cosquín y que, inicialmente, reúne a ex intendentes, concejales, y dirigentes, todos de distintos espacios.

En el lanzamiento de esta especie de versión punillense del “partido cordobés” que combina a ex alcaldes peronistas, radicales y un socialista, se destacó que muchos de los que lo conforman al espacio ya ejercieron funciones con responsabilidad de gestión, “sabemos lo que significa gestionar, lo que implica gobernar y lo que demanda el compromiso cotidiano con nuestros vecinos”, dijeron.

Se presentaron allí, Matías Montoto, ex intendente de Huerta Grande de Hacemos Unidos; el socialista Gabriel Musso, quien gobernó Cosquín; Patricia Cicerone, ex intendenta radical de San Antonio de Arredondo; Luis Azar, ex alcalde radical de Tanti; Néstor Cuello, ex jefe comunal de Villa Parque Siquiman; Omar Ferreyra, ex intendente de Villa Giardino. También dirigentes como Marcos Arce de Estancia Vieja, Guillermo Chiclana de San Roque; Gustavo Pereyra de Cosquín; Tato Tabares de la Falda; Lucas Veliz; Eduardo Mozzi de la Cumbre; Marcelo Rodríguez de Capilla del Monte, entre otros.

En su primera presentación pública, los dirigentes aclararon que la alianza de trabajo es netamente local y que Punilla Crece no responde a ningún dirigente provincial, al contrario. Insistieron que el foco está puesto en la construcción departamental por lo que cada dirigente tiene manos libres para moverse liego como quiera en el plano provincial. Sin embargo, la mayoría tiene buena sintonía con el Panal.

Por otro lado, entre los objetivos políticos de la movida que empieza a hacer ruido en el departamento, está la idea de trabajar para recuperar territorialidad y con ella, pelear algunos municipios en el ´27.