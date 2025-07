Natalia de la Sota confirmó que será candidata en las próximas elecciones legislativas

"¿Sabés que pasa cuando el Estado se retira? Pasa lo que estamos viendo. El 60% de las familias cordobesas no llega a cubrir la canasta básica, más de 115.000 despidos en sector privado, más de 13.000 pymes cerradas, muchas de ellas en Córdoba; hospitales y universidades sin presupuesto; y jubilados que tienen que elegir entre comer o comprar los remedios", con esas palabras Natalia de la Sota en un video compartido en redes sociales en el que prácticamente confirmó que será candidata a Diputada en las próximas elecciones legislativas, tal cual lo adelantó Alfil en ediciones anteriores.

Además, afirmó: “Yo no voté este modelo, lo dije desde el primer día. Me planté, puse el cuerpo, y lo voy a seguir haciendo. Porque el ajuste no puede ser sobre los que menos tienen. Porque hacer un Estado más eficiente, no es destruirlo”.

Sobre su futuro político, expreso: “En este momento lo más importante es representar un freno ante la lógica perverso de este Gobierno, que se lleva puesta a la mayor parte de la sociedad argentina, y que está destruyendo la economía y la autoestima de Córdoba. Quiero seguir en el Congreso para poner un límite, para que haya una voz que diga ‘hasta acá’. Con firmeza, pero con humanidad. Porque los derechos no se negocian, se defienden”.