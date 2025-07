Por Gabriel Marclé

Entre obras y anuncios, la semana del aniversario de la gestión de Guillermo De Rivas también dejó espacio para resaltar la impronta social y el trabajo territorial en los sectores más desfavorecidos. Ayer, el jefe municipal de la capital alterna llevó adelante una agenda vinculada a estas temáticas, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano provincial, Liliana Montero —otro de los refuerzos del Panal en la semana celebratoria del derrivismo—, quien llegó al Imperio para reunirse con 30 intendentes de los departamentos Río Cuarto y Juárez Celman, con el objetivo de trazar líneas de trabajo y articular en territorio los planes y programas del área.

“No hay equilibrio fiscal con desequilibrio social” fue la frase de cabecera de los primeros seis meses de gestión, aunque comenzó a perder fuerza a comienzos de año, cuando la Municipalidad focalizó sus esfuerzos en materia de seguridad. Las críticas al Gobierno nacional por la situación económica y social también se moderaron con el tiempo, marcando un giro discursivo respecto del inicio de la gestión. Ahora, en sintonía con el cambio de tono impulsado por la Provincia, el derrivismo vuelve a poner el foco en los sectores más vulnerables, lo que inevitablemente posiciona a De Rivas en la vereda opuesta al presidente libertario.

Para los intendentes, gobernar en la era Milei ayudó a clarificar el orden de prioridades, y Río Cuarto se presenta como uno de los ejemplos más claros: el equipo que cumplió un año de trabajo incluye un Gabinete Social que articula políticas entre áreas y plantea un abordaje territorial estructurado. Como resultado, el Gobierno local asegura brindar asistencia alimentaria diaria a 30 mil riocuartenses, cifra respaldada por el trabajo conjunto entre el área social del Municipio y los referentes barriales.

Durante la jornada, De Rivas mantuvo encuentros con representantes de copas de leche y merenderos de distintos sectores de la ciudad, con el fin de evaluar lo realizado en el año y recibir sugerencias sobre el camino a seguir. Desde su entorno destacaron que la acción se organiza en función de la realidad de cada barrio, especialmente en la periferia, donde las desigualdades son más profundas.

“Aun en tiempos de escasez, se trata de dar la cara, de intentar llegar a quienes menos tienen. Se puede ser equilibrado y eficiente, pero el fin último es estar a la altura y mejorar la calidad de vida de todos los cordobeses, en especial de los riocuartenses”, afirmó el intendente, que dedicó el jueves a reforzar el perfil social de su gobierno, tal como lo había hecho al exhibir datos obtenidos mediante La Muni en Tu Barrio, uno de los programas insignia del año, elogiado incluso por sectores de la oposición más crítica.

Críticas de Provincia a Nación

El mandatario se sumó a la agenda encabezada por la ministra Montero en el marco de la Comunidad Regional, con el objetivo de coordinar acciones a través de los distintos programas del área. Tras las reuniones, y en contacto con la prensa, los funcionarios remarcaron que las políticas sociales han sido sostenidas exclusivamente por el compromiso del Gobierno provincial, sin respaldo alguno del Ejecutivo nacional.

Montero, en particular, fue contundente al criticar a la gestión de Javier Milei: “¿Saben cuántos recursos recibió el Gobierno de Córdoba del Gobierno Nacional para áreas sociales? Cero pesos. Frente a esto hay dos alternativas: quedarse paralizado diciendo ‘no hay plata’, o generar políticas públicas e inversiones”, expresó desde la capital alterna.

En ese sentido, valoró las “decisiones fuertes” del gobernador Martín Llaryora, quien aplicó recortes en algunas áreas, pero sostuvo los programas sociales. Y concluyó: “Hay dos modelos: el que da soluciones y el que no. El problema no es si el Estado está presente o ausente. Es si le importa o no lo que le pasa a la gente”.