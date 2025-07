Por Julieta Fernández

La fundadora de La Libertad Primero y referente mileísta, Verónica Sikora, está más cerca de cruzar la frontera de la Capital Alterna. Tal como lo planteó Alfil en ediciones anteriores, la dirigente capitalina se encontraba sondeando el sur provincial mientras recorría otros departamentos de Córdoba en los que ya cuenta con referentes de su misma línea política: alineada al gobierno nacional pero sin formar parte de la estructura provincial que preside el diputado Gabriel Bornoroni. La novedad es que, en la última peña libertaria de la que fue anfitriona, estuvo presente el ex director del PAMI Río Cuarto, Ricardo Scattolini.

La presencia del contador en el acto en Capital generó especulaciones dentro del armado local, ya que Scattolini debió renunciar al PAMI por una decisión política de las autoridades provinciales. Se estima que el liderazgo de Laura Soldano en la ciudad también pudo haber influido en la salida de Scattolini, ya que los nombramientos posteriores en las dependencias nacionales de Río Cuarto incluyeron a integrantes de su armado.

Pocos días después de su renuncia, el ex director del PAMI no tardó en marcar sus diferencias con el armado provincial de Gabriel Bornoroni. “En la provincia, por lo menos, los libertarios tienen lo mismo que yo criticaba de otros partidos. ¿Qué es lo que yo pretendo? Que no caigamos en la trampa de querer ocupar cargos por conveniencia o compra de puestos”, dijo Scattolini a LV16 tras dejar la UGL Río Cuarto. El contador agregó -en referencia tácita a su sucesor, Santiago Pinasco- que “a veces debemos tener mucho cuidado al ubicar funcionarios en distintos organismos. Es esencial que sean personas capacitadas, que realmente tengan una capacidad resolutiva para la gente y no que respondan a conveniencias políticas”.

Scattolini se “guardó” por un tiempo pero su presencia en el acto de Verónica Sikora deja entrever que está lejos de alejarse de la militancia política. Aunque pueda interpretarse como una “vendetta” a quienes influyeron en su desplazamiento, la posibilidad de que sea uno de los próximos referentes de Sikora lo traería de nuevo a la arena local. Incluso quizás desde un lugar más protagónico que el que tuvo cuando aún respondía a los lineamientos de Bornoroni.

Desde La Libertad Primero, manifestaron a Alfil que ya cuentan con referentes en 16 departamentos del interior provincial y que, en el sur, han consolidado referentes en el departamento Unión (Maximiliano Escudero, Gabriela Calvente y Federico Romani).

Custodiando la frontera

Aunque la referente local, Laura Soldano, ha manifestado que practica el “ghosteo” y no destina tiempo en preocuparse por sus adversarios, la posible llegada de una nueva línea libertaria no es del agrado del armado oficial de LLA. Así lo han deslizado en distintas oportunidades como en su última visita a San Francisco. “Hoy más que nunca es clave saber quienes somos. En un contexto donde algunos espacios confunden con nombres parecidos, acá están los que llevan el mensaje claro de la libertad. Sin disfraces ni vueltas”, manifestó Soldano.

Esta semana, la referente del sur provincial incluso llegó a los medios nacionales. En el programa “Argenzuela” (que se transmite por C5N) mostraron parte del material que Soldano difunde en sus redes sociales. Aunque los periodistas se mofaron del contenido “místico” de la referente local, también reconocieron que tiene “grandes chances” de ser diputada nacional por Córdoba.