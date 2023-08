Por Víctor Ramés

Parque, músicas y animales

Desdeñado hasta hacía poco por los detractores de Juárez Celman, el parque apenas rozado por el nombre de Elisa (la esposa del ex gobernador y ex presidente) y bautizado definitivamente como Las Heras, se convertía al fin en un lugar mimado por la mentalidad y por la prensa cordobesa.

“¿Quién que conozca el parque Las Heras, el mejor y más hermoso de los paseos que tiene esta ciudad, ya sea forastero o no, ha dejado de admirarlo y ponderar su belleza? “, exclama La Libertad, a fines de 1897.

Los Principios, ese mismo año, invitaba a un evento visual y auditivo: “Atraerán esta noche, indudablemente, una numerosa concurrencia al Parque General Las Heras los fuegos artificiales, que prometen estar muy buenos, y sobre todo una fuente luminosa que, según nos dicen, produce un magnífico efecto de óptica, al caer una finísima impalpable lluvia que intercepta los rayos luminosos de los focos.”

La primera z de zoológico que existió en Córdoba fue un ensayo que tuvo sede en ese parque en 1897, aunque el mismo apenas prosperó: “Llamamos la atención municipal sobre las emanaciones poco gratas, por cierto, al olfato que despiden las casillas de los escasos ejemplares que, por vía de jardín zoológico, se hospedan en el Parque Las Heras. No está bien cuidado y bien aseado como debiera ser para que el nombre de corral con que ordinariamente se designa tales locales ceda su puesto al de jardín. (…) Si a esos atributos se reúne indistintamente los olores fuertes de jaulas de animales mal tenidos, entonces la antítesis resulta chocante y el objetivo del jardín desaparece…”.

La música, en cambio casaba de maravillas con el marco floral y el aire puro del lugar. En noviembre se inauguraron “los conciertos musicales, anoche, en la gruta del Parque Las Heras. Hubo regular concurrencia. Los instrumentos son violín, bandurria y bandolín, y las noches designadas son los días miércoles y viernes”.

El codificador vaciado en bronce

“«La Carcajada» que ha tenido la dicha de conocer personalmente al codificador argentino, no puede menos que alborozarse en presencia del entusiasmo que se ha despertado con motivo de la inauguración de la estatua que el pueblo agradecido le ha erigido y cuyo acto solemne y grandioso tendrá lugar el día 30 del corriente.”

La estatua de Vélez Sarsfield sufrió constantes avatares financieros que demoraron durante una década la concreción del proyecto, con la obra a medio hacer en el taller romano del escultor Giulio Tadolini. A fines de 1890 fue realizada la fundición de esta pieza de bronce de cuatro metros y medio de altura. Tuvieron bastante tiempo, años para enfriarse el bronce, en lo que tardó en arribar el monumento a su lugar de emplazamiento y solemne inauguración, a la que asistió todo el pueblo, el último día de noviembre de 1897: el nombre de codificador argentino llegaba unido a la calle ancha hasta la plaza que ahora también llevaría su apellido, una rotonda situada en la intersección de la Avenida Vélez Sarsfield y el Bulevar San Juan.

El fantasma cordobés más famoso

No sabemos a qué fecha se remonta la creencia de La Pelada de la Cañada. Tanto podía proceder de la primera mitad del siglo XIX, como ser una producción oral más moderna. Lo cierto es que su cuna fue el Abrojal. En 1897 el diario La Libertad se hacía eco de la circulación del mito urbano, tema de moda en las conversaciones sociales de aquel tiempo.

El suelto titulado “Fantasmas”, comenta con decidido escepticismo una “narración espeluznante”, en la que “la fantasía y la superstición hacen el gasto por iguales partes”, a la que el cronista señala como “recién puesta en circulación”. La nota da las siguientes señas sobre el caso: “Entre la gente del pueblo y del barrio del Abrojal, es un artículo de fe, o poco menos, que después de las once de la noche se aparece a los transeúntes que se aventuran solos por el lecho de la Cañada, una bruja cuya edad representa unos doce años, la cabeza completamente rapada y que invoca con voz lastimera, la compasión de los trasnochadores de ese barrio.

]Si alguno se niega, o se siente dominado por el miedo, el fantasma, que debe serlo la Pelada, empieza por crecer desmedidamente, y si el interpelado huye la joven bruja corre tras de él con increíble celeridad colocándose al lado del fugitivo transeúnte y no dejándole de perseguir si no ha entrado buscando refugio en algún domicilio.”

Noche de ánimas y jarana

En noviembre, mes de los Difuntos, los templos realizaban sufragios especiales por las almas del purgatorio, mediante su “novenario de ánimas”, que concluía en solemne funeral y procesión con responso cantado. En el pueblo San Vicente se hacía la “función de ánimas”. En general se trataba de ánimas obedientes, esperando en el cementerio sanvicentino la visita de sus deudos, sin dejar el perímetro del camposanto para espantar a los vecinos.

Allí estaban como nunca acompañadas por los vivos, el cementerio se mostraba mucho menos sombrío con su multitud de velas prendidas para los buenos difuntos que ya no sufrían, ni nada. Entretanto, en torno al huerto de ánimas, el pueblo celebraba sin la menor unción, según relata La Libertad de 1897:

“La parte religiosa se reduce a una misa; después un sacerdote dice responsos y bendice sepulcros, cobrando 20 centavos como emolumento.

En los alrededores se ven como 25 o 30 carros, carpas, etc., que se dedican a la venta de diversos comestibles, etc. Ha habido pocos ebrios debido a la medida tomada por la policía de prohibir la venta de bebidas alcohólicas. No prohíbe toda clase de ventas, porque la municipalidad cobra un derecho que autoriza dicho comercio.

En las casas de los alrededores se arman grandes reuniones, donde se baila y se canta al son de guitarras y acordeones.

El primer día de la función la policía sorprendió a once individuos que jugaban a la taba en una quinta; todos fueron conducidos presos y obtuvieron su libertad mediante el pago de cinco pesos de multa a cada uno. El dueño de casa fue también multado en 25 pesos.”