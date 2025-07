Enroque Corto

“De Loredo, la única verdad es la realidad”

Ayer bien entrada la tarde seguía la polémica por la manera en la que el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, se había manejado en la polémica sesión del miércoles en Diputados que terminó con escándalo. Por eso, el informante del Congreso llamó urgente al periodista.

Informante Congreso: La verdad que lo de este muchacho no se puede creer…

Periodista: ¿A cuál de todos los buenos muchachos que hay en ese recinto se refiere?

IC: No, en serio… lo de este chico De Loredo. Mamita querida… hablé con tres radicales en lo que va del día y a todos les dije lo mismo: ¡explíquenme que hizo! ¡Qué carajo votó!

P: ¿Y qué le dijeron?

IC: ¡Nada! ¡Ni ellos lo pueden entender! Porque dicen que votó Garrahan y universidades, pero no acompañó cuando el kirchnerismo tiró lo de la votación sin comisión… ¡chamuyo!

P: Bueno…

IC: Es que sí, viejo. Ahí le mando la votación y claramente dice NEGATIVO al momento de la habilitación al tratamiento de expedientes del financiamiento universitario. Entonces que no mienta porque, como decía el General, la única verdad es la realidad. Tengo entendido que el sábado va con su gente a la universidad, me dicen que hay algunos que no están muy contentos con todo lo que pasó. En fin, lo dejo… saludos.

Baldassi con el respaldo de Taiwán

El informante llamó al periodista y le fue directo con el mensaje. Sin grises.

Informante: Le tengo una ensalada…

Periodista: ¿Qué?

I: Sí, es algo raro. Pero como entiendo el trabajo de ustedes se lo ‘vendo’ de esa manera, una ensalada: Baldassi, la embajadora de Taiwán y Río Ceballos.

P: Ah, listo. Me desconcertó más que antes.

I: Bueno, voy al punto. ‘La Coneja’ participó de un acto donde la embajada de Taiwán entregó una colaboración para la compra de elementos deportivos a clubes e instituciones vinculadas al deporte de la provincia de Córdoba.

P: Ah…

I: Sí, el acto se realizó en el Club Quirquinchos Verdes de Rio Ceballos y contó con la presencia, además de Baldassi, de la embajadora de Taiwán en nuestro país, Florencia Miao-hung Hsie, del intendente de la localidad de Río Ceballos, Ezequiel Lemos.

P: Siga…

I: La embajadora le entregó a Baldassi un “Balón Simbólico”, en reconocimiento a su trabajo por el desarrollo del deporte. El ex árbitro internacional fue el nexo entre la embajada de Taiwán y las instituciones deportivas. “El esfuerzo por sostener los Clubes de Barrio y de Pueblo por parte de sus miembros, es enorme, toda una comunidad sostiene a estas instituciones que no sólo son un ámbito donde se practica deporte sino un lugar de contención y formación de valores”, dijo Baldassi y agregó que “los clubes son el tercer escalón de formación de los niños, detrás de la familia y la escuela”. Abrazo.

P: Creí que me iba a decir que va a ser candidato con el…

I: Abrazooo.

Final (final) al complejo del Concejo

El informante municipal escuchó el reclamo del periodista, y buscó algo para calmarlo.

Periodista: Me tiene abandonado… hace tiempo no me cuenta nada… ¡antes éramos amigos!

Informante: Ja, ja… no me haga ese desplante… hay días y días… no siempre está pasando algo que sea del buqué de sus lectores…

P.: …

I.: A ver, para salir del paso, le cuento que este sábado el intendente va a inaugurar una obra…

P.: ¿Ya empiezan los cortes de cinta pre campaña?

I.: No se espere una seguidilla de cortes de cinta como las de otros tiempos… estamos en años de vacas flacas, pero este sábado va a ser importante, porque se inaugura la plaza que rodea al Concejo Deliberante en su nueva sede, y es el paso final para dejar plenamente habilitada una obra que apunta a revitalizar la zona, y que se conjuga también con el ensanchamiento de Maipú. Va a estar lindo. Si puede, lléguese.

Vigo firmó por ATN

La senadora nacional Alejandra Vigo anunció que firmó el proyecto de ley que busca la coparticipación de los ATN.

Informante: Un pasito más en la diferenciación del cordobesismo con Milei. Vigo firmó el dictamen de los proyectos de ley que reparten los ATN y el impuesto a los combustibles.

Alfil: Proyectos que Milei dijo va a vetar.

Informante: El dato es que la senadora arrobó en X a varios senadores y gobernadores. Entre ellos a Axel Kicillof.

Alfil: Cosas veredes Sancho.