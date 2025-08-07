Debate por los impuestos

El periodista recibía un mensaje de su informante en el Concejo Deliberante.

Informante: Acaba de ingresar un proyecto a nombre del concejal Pablo Benítez. ¿Le interesa?

Periodista: ¿Qué está impulsando?

I: Presentó un Proyecto de Ordenanza para eliminar ciertas tasas municipales que afectan al sector productivo y agroganadero de Río Cuarto.

P: ¿Qué tasas quiere eliminar?

I: Las relacionadas con la expedición de Guías de traslado de Hacienda y las Contribuciones sobre Ferias y Remates de Hacienda.

P: Bastante concreto. ¿Está dirigida al campo?

I: Pareciera que sí. Mientras el Gobierno nacional baja retenciones y le hace guiños a ese sector, Benítez apunta a aliviar la carga impositiva para los productores locales, fomentar el desarrollo regional y generar empleo. Es el argumento del proyecto.

P: ¿Huelo campaña?

I: Y sí. Todo es campaña. Se mete con el tema impuestos municipales y sabe que eso atrae. Es más, desde su bloque (Primero Río Cuarto) aseguran que continuarán acercando iniciativas concretas para los sectores productivos y agroganaderos.

JR Banda Norte sentó postura

El militante radical se comunicaba con la cronista para dialogar sobre el posicionamiento de la Juventud Radical de Banda Norte, presidida por Celina Chirinos.

Militante: No sé si notó que no se conocía mucho la opinión de la Juventud Radical en medio de todo el quilombo que es nuestro partido. Me pareció muy interesante el comunicado que sacó de la Juventud de Banda Norte.

Periodista: ¿Qué dijeron?

M: Más allá del fuerte rechazo a cualquier alianza con La Libertad Avanza o el peronismo, hablan de las conveniencias electorales de unos pocos “representantes” del partido. Parece obvio pero es en momentos como éste donde más se tienen que denunciar estas cosas. Lo que estamos viviendo por estos días es un papelón pero no viene mal que nuestras bases nos recuerden por qué estamos acá. Que se hable realmente de convicciones y, en el caso de los jóvenes, que se planten ante una dirigencia provincial que hace rato no los tiene en cuenta.

P: Me contaron que, cuando vino (Marcos) Ferrer hace unos meses, varios jóvenes “le cantaron las 40”.

M: Fue hermoso. Desde ahí ya se veía que el deloredismo provincial amagaba con ir en alianza con LLA. Por suerte, la mayoría de los dirigentes locales rechazó esa posibilidad. Y los jóvenes no se quedaron callados.