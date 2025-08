Enroque Corto

“Provincias Unidas”, la alianza de los gobernadores

Lo que se conoció a última hora de la tarde es que el frente federal de gobernadores que se anunció la semana pasada en la Casa de Chubut en Buenos Aires tiene nombre. Por eso, el informante del PJ llamó al periodista.

Informante PJ: ‘Habemus’ nombre.

Periodista: ¡Pero, por fin!

IPJ: Bueno, no sea tan impaciente. Estamos moviendo las fichas de a poco. Anote: “Provincias Unidas”.

P: Ah, se rompieron la cabeza.

IPJ: Está agresivo hoy. Es un nombre que identifica la lucha del interior, amalgama el peso de los gobernadores, todos con territorio y votos, todas caras nuevas, un reclamo federal…

P: Creí que iban a ir por ese lado, el de ‘federal’.

IPJ: Se pensó, pero no se quería quedar atado a Alternativa Federal que fue la del 2019 que no anduvo. Aparte, sabe que, al nuestro, al que va a ser candidato eso de ‘Avenida del Medio’ y toda esa cosa media rara no le gusta. Fuimos por ahí: “Provincias Unidas”.

Curioso elogio de Massot a Natalia de la Sota

El que se despachó ayer en redes con un saludo muy elogioso y que a más de uno le llamó la atención fue el diputado Nicolás Massot para con su compañera de bloque, Natalia de la Sota. Todo a raíz de la confirmación de la parlamentaria al inscribir alianza.

Informante Congreso: ¿Vio el saludo de Massot?

Periodista: ¿Eh?

IC: Le cuento, el Colorado estuvo muy elogioso con Natalia y su anuncio.

P: ¿Ah sí? ¿Qué dijo?

IC: Le leo: “Todos los éxitos, querida Natalia. Es muy importante seguir contando con tu fortaleza y convicción en el Congreso para encontrar alternativas equilibradas que, en tu caso desde Córdoba, siempre prioricen el empleo y la producción nacional”.

P: Epa.

IC: Sí, y bueno Natalia de la Sota se convirtió en tendencia en redes y había que subirse. Le mando un abrazo.







Guerra de lilitos

El informante radical se tomó un descanso en la transmisión minuto a minuto de la interna boina blanca para alertar al periodista de lo que sucedía en Twitter: un enfrentamiento a brazo partido entre Maqueda y Ferraro.

Informante Radical: Mire lo que le paso: guerra de lilitos en la marea digital de Twitter. Después no me diga que no le tiro buenos enroques…

Periodista: ¿Y esto?

I.L.: Lo que ve. Maximiliano Ferraro, lilito nacional, cruzó al crédito local Hernández Maqueda, y apeló al archivo para achacarle que, mientras hoy milita el veto de Milei, hace no tanto se compadecía de los jubilados.

P.: Uff… esos carpetazos de Twitter son brutales… pero han perdido efectividad últimamente… ¿Qué dijo Gregorio?

I.L.: Gregorio, picante como siempre para los cruces digitales, no se quedó atrás. Dijo que él, para no traicionar sus ideales, había partido caminos con la Coalición Cívica. Mientras que los que quedaron a bordo de esa nave terminaron en las fauces de la Liga Federal.

P.: Y eso que todavía no estamos en campaña… qué divertido se va a poner…