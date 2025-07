El dilema de la presidencia del PJ-RC tras la maniobra de Schiaretti

Por Gabriel Marclé

Hace casi un año que el debate por la presidencia del Partido Justicialista de Río Cuarto forma parte —aunque en un segundo plano— de la agenda política local. Fue justamente cuando Guillermo De Rivas asumía la intendencia que algunos sectores del peronismo comenzaron a plantear la necesidad de una transición lógica en la conducción partidaria de la capital alterna: si Juan Manuel Llamosas presidió el PJ local por su rol como intendente, ¿no sería el momento de pasarle la posta al nuevo jefe del Mójica?

En aquel momento, las urgencias sociales y el clima de descontento ciudadano frente a la política hacían prever que un movimiento interno de este tipo sería mal recibido por una ciudadanía más preocupada por las soluciones concretas que por las disputas partidarias. Por eso, y pese a las presiones internas, Llamosas continuó al frente del partido en el ámbito local.

Un año después, la renuncia de Juan Schiaretti a la presidencia del PJ cordobés y su impulso a Martín Llaryora como sucesor reactivaron el tema en el sur provincial. La carta formal del exgobernador todavía debe ser tratada por el Consejo Provincial del partido, pero el traspaso parece inminente. Esto abre una ventana de oportunidad para que los distritos —entre ellos Río Cuarto— evalúen posibles relevos en sus conducciones.

En ese marco, Río Cuarto aparece como uno de los focos de atención, no solo por el peso político de sus dirigentes, sino por las implicancias que podría tener el traspaso en la estrategia electoral del sur cordobés. La reacción local tras el anuncio de Schiaretti fue inmediata, especialmente entre los sectores que desde hace tiempo vienen promoviendo que De Rivas asuma el control del partido.

“Si pasa en lo provincial, lo lógico sería que pase en lo municipal”, señaló a Alfil un dirigente con peso en el armado local. Esa misma postura es compartida por el sindicalismo, especialmente desde la CGT, que viene reclamando un recambio desde principios de 2024.

Sin embargo, ese impulso todavía no encuentra el momento político adecuado. No solo por la exigente realidad que enfrenta Guillermo De Rivas, enfocado en su rol como gestor del segundo municipio más populoso de Córdoba, sino también porque el peronismo local atraviesa una etapa de acercamiento entre sus distintas líneas internas, algo poco común desde las elecciones del año pasado. Allí radica la tensión: avanzar hacia una transición interna podría romper el equilibrio de unidad que se logró recomponer.

Como ya informó Alfil, actualmente se observa un agrupamiento mayoritario dentro del PJ local en torno a las próximas listas, con Juan Manuel Llamosas como figura clave. El exintendente aparece como uno de los pocos nombres del sur provincial con chances reales de integrar la lista de diputados nacionales del oficialismo cordobés. Esa alternativa ya cuenta con el respaldo explícito tanto del schiarettismo como del derrivismo, que buscan impulsar su candidatura desde el directorio del Banco de Córdoba.

Este escenario aleja la posibilidad de un recambio inmediato en la conducción del PJ Río Cuarto. ¿Tiene sentido para el peronismo desplazar de la presidencia a un dirigente con proyección electoral? Según los sondeos realizados por este medio entre referentes locales, la transición partidaria no “rinde” en términos políticos del mismo modo que lo hace el recambio entre Schiaretti y Llaryora. Incluso, quienes conocen bien la forma de operar tanto de Llamosas como de De Rivas aseguran que el control formal del partido no es algo que les quite el sueño.

“Creo que la foto de unidad entre el Juan y el Guille es una buena señal. Hay que quedarse con eso”, comentó un dirigente peronista a Alfil, aludiendo al reciente encuentro entre ambos junto al diputado Carlos Gutiérrez. La imagen del café compartido fue leída como un gesto de alineamiento en un momento clave: el traspaso interno en el PJ local no estaría en la agenda inmediata, al menos no antes de las elecciones de octubre.