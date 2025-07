Por Gabriel Silva

“Es una irresponsabilidad lo que hace la autoridad máxima de la UCR de Córdoba que le baja el precio al partido y actúa como el delegado de un espacio interno, no como el presidente de un partido con una tremenda historia. Estamos atravesando un momento de mucha debilidad institucional y con la torpeza de cerrar el diálogo al impedir a todos los afiliados de la provincia de Córdoba de elegir. La UCR no es un kiosco, es un partido de la democracia”. Esto dice textual un audio del exintendente Ramón Mestre que se viralizó ayer en los grupos de WhatsApp del radicalismo al enterarse de la convocatoria de las autoridades del Comité Provincia a un Zoom para esta tarde a las 18.

Y con un temario que, hasta anoche, al cierre de esta edición, se desconocía el detalle.

Lo que se sospecha -y la prenda que sueltan algunos en el deloredismo- es que se encamina todo para que las autoridades del Comité voten trasladar las facultades al Congreso de la UCR y sea precisamente este órgano el que defina si la fuerza se perfila a una alianza con otro espacio. No con quién o quiénes; sino si lo puede hacer o no.

Con lo cual, la previa por el feriado del Día de la Independencia será con una tensión máxima dentro del radicalismo cordobés entre los que engrosan o respaldan al diputado Rodrigo de Loredo, dentro del Generación X; y aquellos que resisten la chance de una alianza y levantan la bandera de la lista pura, encolumnados en Más Radicalismo. Donde abreva, precisamente, Mestre; pero también otros núcleos como el de Carlos Becerra o Fernando Montoya.

Ayer, el mestrismo se enteró de esta convocatoria en horas de la tarde y descartó “firmar un cheque en blanco”, porque reconocieron a este diario que “esta gente no sabe adónde nos quiere conducir. Quieren que les permitamos alianzas, pero no nos dicen con quién”, se quejó un mestrista paladar negro anoche.

Y recordaron que ayer hicieron una nueva presentación ante la Justicia porque se venció el plazo por la presentación de escuelas y padrones para realizar la interna, reclamos que habían realizado hace algunas semanas atrás.

En Generación X admitieron una larga charla ayer entre De Loredo y el presidente del partido, Marcos Ferrer, y ratificaron que “el proceso de la interna continúa”. Además de desestimar la nueva presentación que hizo el mestrismo ante la Justicia en el día de ayer.

Además, en el deloredismo reconocieron a este diario que la intención es trasladar al congreso, porque tiene las facultades, la decisión de las alianzas y sostienen que, en el interior, no sólo no hay clima de interna, sino que tampoco van a empujar un acuerdo con cualquier fuerza. “Es un poco y un poco. Ni están todos convencidos de la interna, porque a lo mejor lo más sano sea que se respeten espacios para todos. Ni tampoco están dispuestos a que nos juntemos con cualquiera”, dijo a este diario una voz autorizada del partido.

Asimismo, aquellos que se muestran cada vez más distantes de De Loredo y su entorno le facturan a los que ejercen la conducción del partido falta de liderazgo, dicen que quedaron expuestos en las últimas entrevistas con respecto a no descartar ningún tipo de alianza y consideran que el desenlace para la UCR no será bueno. “El tema es quién paga el costo de la ruptura. Pero que esto tiene destino de un radicalismo dividido, no tengas ninguna duda”, reconoció una fuente del centenario partido que observa cómo se tensaron al máximo las conversaciones entre las dos posturas.