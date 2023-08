Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Tosto se anota logro

El informante sindical llegaba a la periodista para comentarle sobre el acuerdo paritario del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias. Según informó Gestion Gremial, el titular del sindicato, Ricardo Tosto, también aprovechó de lanzar un mensaje político de cara a las elecciones presidenciales

Informante sindical: Quizás se les pasó por alto pero hace poco hubo arreglo paritario para los trabajadores de Obras Sanitarias. El titular del gremio, Ricardo Tosto, estaba muy conforme. 64,5% de incremento salarial para este segundo semestre, ya que se acumularía el aumento del primer semestre también. Se terminaría de pagar en enero.

Periodista: Sumí una estrellita al pizarrón…

I S: Así es.Algo parecido dijeron el año pasado, que también lograron un buen número en comparación con otros gremios. Más allá de celebrar el acuerdo con los afiliados, hubo un mensaje político muy claro.

P: Bueno, Tosto ha estado en actividades encabezadas por Sergio Massa y la CGT local ya dejó bien en claro su respaldo…

I S: Así es. Él hizo mucho hincapié en que hay derechos que no se pueden negociar y que los trabajadores tenemos que rechazar un giro hacia la derecha que vaya en detrimento de lo que hemos logrado.

P: Hay sindicatos de Río Cuarto que todavía no se han posicionado en favor de algún candidato, ¿sabe cómo viene eso?

I S: Supongo que se refiere a las 62O. En estos días seguramente nos enteraremos algo. Hay que tener en cuenta que la agrupación local no necesariamente tiene que alinearse a lo que hagan en Córdoba. Veremos qué pasa.

Enojo peronista por Ley de Alquileres

La cronista recibía un mensaje de un militante del PJ provincial, quien se mostraba ofuscado luego de la aprobación de las modificaciones en la Ley de Alquileres en Diputados.

Militante PJ: Usted que es relativamente joven…

Periodista: Lo de “relativamente” no se lo acepto (risas).

M PJ: Bueno, se imaginará lo que estos cambios en la Ley de Alquileres han significado para varios de nosotros. No hace falta ser un genio para notar que hay un fuerte rechazo de parte de los laburantes y sobre todo los jóvenes. Veremos lo que pasa en el Senado pero no es algo que haya caído bien.

Periodista: Coincido. Le diría que no hay banderías políticas en eso. Hablé con militantes juveniles de distintos espacios. Mucho enojo, pero no sé si se traducirá en algún posicionamiento concreto de las agrupaciones.

M PJ: Cuando uno es parte de la estructura, a veces se queda callado y se la banca. No por eso deja de dar bronca. Parece que a veces se olvidan que, dentro de sus militantes, hay gente que alquila y que se ve perjudicada por esto. Después dicen que no nos la jugamos o que no militamos hasta el último minuto. ¿Creen que con estas cosas nos motivan a hacerlo?

P: Entiendo. Lo escuché también de parte de gente de Juntos por el Cambio. Muy enojados con dirigentes locales que salieron a aplaudir los cambios aprobados.

M P: Fue muy inoportuno el contexto en el que se discutió esto. Yo no niego el desastre económico y la inflación vigente. Y hasta le reconozco que la ley actual no es la mejor. Pero cuando tienen que andar haciendo malabares para vender estos cambios como “positivos” para los inquilinos… algo está fallando.