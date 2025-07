Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







De Rivas reclamó federalismo en el 9 de julio

El periodista consultaba con su informante en el Gobierno local para conocer sobre los movimientos del intendente Guillermo De Rivas en el marco del Día de la Independencia.

P: Che, ¿qué dejó el 9 de julio por la Municipalidad?

I: Y… esta vez el intendente De Rivas no se quedó solo en el acto patrio. Aprovechó para meter un par de mensajes políticos con tono nacional. Se lo notó más filoso que de costumbre.

P: ¿Le tiró a Javier Milei?

I: No lo nombró, pero apuntó directo. Dijo que no hay independencia sin federalismo y que hoy el país va camino a un unitarismo que no es bueno. Además, planteó la necesidad de un gran acuerdo federal. Pidió que se convoque a todos los sectores para repensar la distribución de los recursos.

P: Le consulto, para usted, ¿es tribuna por la campaña?

I: Un poco y un poco. Tenía que ir a una reunión en el Congreso con otros intendentes para hablar justamente de la coparticipación, pero no pudo. Igual bancó la movida. Dice que hay sintonía con varios gobernadores para abrir el debate.

P: ¿Solo por los fondos o hay algo más?

I: También cuestionó que el gobierno nacional esté desmantelando instituciones clave con sentido federal, como Vialidad o el INTA. “No es lo que dice la Constitución”, tiró. Se puso republicano. Me quedo con una frase: “No hay independencia sin federalismo”. Le agregaría que, sin plata, no hay federalismo que aguante (risas).

Visita ¿cada muerte de obispo?

El informante del Concejo Deliberante llegaba a la cronista para comentarle sobre una iniciativa del jefe del bloque “Primero Río Cuarto”, Gabriel Abrile.

Informante: Me puse a chusmear qué onda eso del “Te visito” de Gabriel Abrile. Algo que algunos dicen que le “copió” a su par del bloque (Pablo) Benítez.

Periodista: ¿No es mucho decir eso? Reunirse con los vecinos y escucharlos es una obligación de cualquier funcionario. Aunque quizás visitar y tener una charla “mano a mano” con la gente genera otro tipo de cercanía.

I: Claro. Acuérdese que, en la gestión anterior, ya lo hacían los ediles de Juntos por Río Cuarto. Pero la iniciativa se planteaba como algo del bloque: “Las y los concejales visitan tu barrio” se llamaba. Bueno, ahora está el “Te visito” de Abrile y “El concejal te escucha” de Benítez. Pero me parece que Abrile todavía no termina de arrancar. O parece que esas visitas son “cada muerte de obispo”.

P:¿Por qué lo dice?

I: Véalo usted misma en sus redes sociales. La última visita fue hace como un mes. Y, si no me falla la memoria, hay algunas personas afines a la UCR entre los visitados.