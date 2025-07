Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Férrea defensa de Soldano

La periodista dialogaba con el informante sobre el mensaje de la referente local de La Libertad Avanza, Laura Soldano. La dirigente libertaria expresó un fuerte apoyo al presidente Javier Milei, luego de que anticipara que vetará el aumento a las jubilaciones y la ley de Emergencia en Discapacidad.

Informante: Imagino que ya vio el video de Soldano. Defendió fuerte a Milei por lo de las jubilaciones. Bah, le tiró todo el fardo a la oposición por “usar causas nobles” para pegarle al gobierno. Y dijo que la mejor forma de “cuidar” a los jubilados y universidades es “que siga bajando la inflación”. Obvio que entre los comentarios hubo de todo. Aplaudidores que dicen que “el superávit no se negocia” y muchos haters también.

Periodista: ¿Dijo algo de la vice? Porque hay un sector que está apuntando fuerte a Victoria Villarruel.

I: No en ese video pero se sabe que no tiene una buena opinión sobre ella. Lo ha dicho en entrevistas. Que hace un tiempo vio algo “que no le gustó” en un viaje que hizo a Capilla del Monte.

P: Me suena a que es algo parecido a la “visión” que dijo que tuvo antes de las elecciones generales del 2023. Donde dijo que vio un león en medio de una meditación…

I: Cuánto surrealismo en esta charla, ¿no?

P: Demasiado (risas).







“Aburrido”

Antes de comenzar la semana, el periodista le escribía a su informante para conocer detalles de la agenda política del Ejecutivo municipal.

Periodista: ¿Novedades para esta semana?

Informante: No sé que puedo comentarle. ¿Vio lo de la compactación de vehículos?

P: Pero eso es viejo, del viernes. ¿Vienen flojos de agenda?

I: No, pero más tranquilos. Eso seguro. Igualmente, a mí me tiene bastante aburrido.

P: ¿Prefiere el asedio opositor?

I: Mil veces (risas). Nos da la oportunidad para salir a mostrarnos y está bueno ganarles en ese plano. Yo prefiero eso a nada, porque se vienen meses donde necesitamos tener ejercitado el palo a palo.

P: ¿Me dice entonces que prefiere que le aparezca un árbol centenario en medio de la calle que están pavimentando para que la oposición y la sociedad les caiga encima?

I: Tanta mala suerte no tenemos (risas). Aunque lo de la Maternidad fue una de esas épocas para poner a prueba la resistencia. Con eso y lo de la inseguridad, creo que llegamos a la campaña bastante entrenados.

P: Lo imagino rogando que aparezca otro lío…

I: ¡No! Mejor que no pase nada, por más aburrido que sea. Falta que salga mal (risas).