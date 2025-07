Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Pinasco señalado

La cronista recibía un mensaje del informante sobre distintos reclamos al PAMI local ante la falta de entrega de pañales por parte de la obra social.

Informante: ¿Hace cuanto está (Santiago) Pinasco en el PAMI?

Periodista: ¿Dos meses como mucho?

I: Bueno, no ha tenido la famosa “primavera” de varios funcionarios. Ya cuando ingresó saltó la polémica por las siestas que tomaba en la Oficina de Empleo cuando era director. Y hace varias semanas se está hablando de la falta de entrega de pañales. La modalidad cambió en junio y se están entregando a domicilio pero no a todos les ha llegado. Lo que se dijo desde PAMI en su momento es que se buscaba eliminar intermediarios y generar un ahorro. Quienes ya recibían los pañales, quedaban automáticamente incorporados en este nuevo sistema. Pero no todos los recibieron.

P: Mucha gente conocida comentaba que, por lo menos el mes pasado, debieron comprarlos.

I: Es así. No sé si ya comenzó a normalizarse pero hay instituciones, como el asilo San José, que siguen reclamando. Y aunque el problema seguro viene de más arriba, la gente siempre toca las puertas de las dependencias locales. Parece que (Santiago) Pinasco no ha recibido a los representantes del asilo. También hay que recordar que hace unos días se suspendió la atención en los CGM, algo que buscaba descentralizar y que los adultos mayores cuenten con la posibilidad de hacer gestiones en sus barrios. Esto rige por unos cuatro meses..

P: Y tiene que ver puntualmente con la UGL Río Cuarto.

I: Así es. Cuestiones de recursos humanos y gente que tenía que tomarse vacaciones o estaba de licencia. Obviamente, esto raspa a Pinasco. A mi entender, varios strikes en poco tiempo.

Ver para creer

El periodista consultaba con el dirigente peronista, radicado en Santa Catalina Holmberg, sobre las novedades en torno a la terminación de la Autovía Río Cuarto-Holmberg.

Periodista: Parece que no hay más Vialidad Nacional, pero que igualmente se terminará el tramo pendiente de la autovía. Dicen que en dos meses la obra estaría terminada. ¿Qué me cuenta al respecto?

Dirigente de Holmberg: La verdad es que, después de tantos años de promesas y fechas que se fueron ajustando, ya uno llega a dudar. Acá en Holmberg ya estamos algo cansados de escuchar anuncios y supuestas garantías. Dicen septiembre, pero no confío…

P: Entiendo. ¿Pero qué elementos te hacen desconfiar de que esta vez cumplan lo prometido?

D.H.: Mirá, ya conocemos el historial: primero la promesa, luego se muestra algo de avance que no convence y al final, todo se queda en una ilusión. Cada vez nos proponen fechas nuevas, con máquinas y técnicos en el sitio, pero hasta que no veamos la obra terminada, con el tráfico fluido y sin atascos, no me lo creo. Es como repetir la misma historia año tras año.

P: ¿Creés que este tramo tiene un impacto importante para la comunidad y la seguridad vial en Holmberg?

D.H.: Totalmente. La falta de esta obra afecta no solo el flujo de vehículos, sino también la seguridad de quienes transitan por la zona. La gente se expone a riesgos innecesarios y, en ocasiones, las demoras incrementan la tensión en el tránsito diario. Por eso, más que esperar palabras, necesitamos ver resultados concretos y palpables.

P: ¿Qué debería decirle a la comunidad que está a la espera?

D.H.: Que se mantenga alerta y que exija rendición de cuentas. Está claro que el retraso impacta directamente en su calidad de vida, y aunque los funcionarios insistan en que "ya casi terminan", nosotros seguimos sin ver avances que lo respalden. Hasta que no veamos la obra con autos circulando sin problemas, seguiremos siendo escépticos y, francamente, descontentos.

P: ¿Y si esta vez se cumple el plazo?

D.H.: Ojalá, de verdad. No queremos poner palos en la rueda. Pero también tenemos memoria. No alcanza con que lo anuncien, hay que terminarlo y ponerlo en funcionamiento. Recién ahí vamos a poder decir que la autovía está completa. Mientras tanto, seguimos igual que siempre, en modo "hasta que no lo vea, no lo creo".







“El golpe se siente”

El periodista consultaba con un representante de la industria local sobre el presente de la actividad frente a las noticias de cierres y despidos masivos.

P: Se conocieron los despidos en Petroquímica Río Tercero… ¿impacta esa noticia en el clima industrial del sur cordobés?

R.I.: Y… te diría que genera una alarma muy fuerte. El golpe se siente en todos lados, porque vemos cada vez más seguido que empresas de gran tamaño empieza a achicar y el mensaje para el resto es claro: no hay previsibilidad.

P: ¿Hablan entre sectores sobre lo que está pasando?

R.I.: Todo el tiempo. Hay preocupación en las cámaras, en los parques industriales. La caída del consumo, la incertidumbre con los costos, el freno de obras... todo eso se traduce en decisiones drásticas.

P: ¿La situación de Río Cuarto es parecida?

R.I.: Acá por ahora no se vieron despidos masivos, pero sí hay reducción de turnos, suspensiones y mucho congelamiento de inversiones. Nadie quiere arriesgar.

P: ¿Esperan que el Gobierno reaccione?

R.I.: Que marque un rumbo. Hoy cada sector está navegando como puede. Y el problema es que cuando la industria pierde ritmo, se corta una cadena que afecta a muchos. Necesitamos señales de recuperación pronto y ya no queda casi tiempo.

El guiño de Ricardo

La periodista recibía un mensaje del informante radical ante las declaraciones de Ricardo Alfonsin sobre el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure. El dirigente manifestó a LV16: “Si yo estuviera en Córdoba y no me hubiera ido de la UCR, estaría trabajando con Jure”.

Informante radical: ¿Qué tal Ricardo Alfonsín elogiando al Turco?

Periodista: No es el primero que me comparte las declaraciones. ¿Qué piensa?

I R: Para ser justos, sabemos que la figura de Ricardo tampoco es muy querida en varios sectores del partido que se enojaron cuando aceptó ser embajador de España en el gobierno de Alberto. Para muchos, eso fue imperdonable. Sin embargo, no deja de ser una voz interesante en esto de que el radicalismo debe recuperar su identidad. Les guste más o menos, el turco está planteando una postura fuerte para los tiempos que corren. Ya lo habían hecho las autoridades locales del partido y el acto del otro día tuvo mucho énfasis en eso. En tratar de recuperar cierta mística extinta.

P: ¿Qué piensa de estas declaraciones de Alfonsín? Porque son justo después de que se presentó su espacio nuevo (Frente Amplio por la Democracia).

I R: Sí, buscan competir en las legislativas y Ricardo quiere ser candidato a diputado por Buenos Aires. Por lo que dijo, no tiene armado en Córdoba pero, si presentaran lista, no me sorprendería que lo convoquen al Turco.

P: Aunque dijo que trabajaría con Jure si estuviera en Córdoba… y si no se hubiera ido del partido.

I R: Detalles (risas).