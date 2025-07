Primera batalla ganada al ecologismo bobo

Por Javier Boher

El paso del tiempo va marcando una acumulación sucesiva de experiencias que amplían nuestro marco de referencia para tratar de entender las cosas. Nos vamos haciendo más sabios, aunque mucho no nos guste cómo suena eso de ir envejeciendo.

Con los años sumamos experiencia de distintos tipos. Vivimos cosas en carne propia, acompañamos a amigos o familiares a los que les toca atravesar esa experiencia o simplemente alguien nos cuenta de algo que le pasó a un amigo o conocido. De todos lados vamos ampliando el registro de datos que usamos para tomar decisiones, lo que nos lleva a la única ley social que existe, que es que el desenlace de las situaciones sociales está determinado con cierta probabilidad: aunque nada se desarrolle exactamente del mismo modo, existen regularidades más o menos comunes entre casos.

El fin de semana del 12 y 13 de julio lo más fuerte del debate se concentró en el quebracho blanco de Villa Allende y la cruzada de los ambientalistas por protegerlo. Con medias verdades y mentiras completas, trataron de vender que las empresas y operarios de las grúas se solidarizaban con el reclamo, cuando en la realidad se hacían a un lado por el hostigamiento que recibían.

Una vez que se removió el árbol, algunos lloraron, pero la mayoría de la gente que circula por esa vía celebró. Celebró que haya triunfado el sentido común Celebró que el intendente de la ciudad avisara que era el traslado o la tala, avisando que la obra se iba a hacer. Celebró que en algún momento haya gente dispuesta a hacer cumplir las normas y llevar progreso a las localidades.

Entre los enojados por el desenlace apareció un grupo que empezó a señalar que está muy mal que se quiera avanzar en la pavimentación del camino que une a La Calera con la autopista a Carlos Paz. La cosa es la misma de siempre: algún notero ecologista, necesitando cubrir una cuota de segundos al aire, le pone el micrófono a esta gente para que diga lo mismo de siempre: deforestación, corredores de fauna silvestre, el impacto ambiental, incendios, negocios privados con la tierra y cosas similares.

Así es como se frena, también, el puente de Tomás Garzón para pasar de Argüello a Valle Escondido, que descongestionaría el tránsito en la zona noroeste. Del mismo modo quieren evitar el desarrollo de un nuevo loteo en la zona de Sierras Chicas (aproximadamente del mismo tamaño de Manantiales) en una estancia que propuso ceder tierras para iniciar una autovía que evite la traza urbana de la ruta vieja.

El problema es siempre con los mismos, los que se fueron a la zona, limpiaron a machetazos sus terrenos de 300m2 y ahora quieren que no vaya nadie más a vivir allí. Quieren la vista y los pajaritos que ellos le quitaron a otros vecinos que llegaron allí antes que ellos.

Siempre le repito a mis hijos que todo junto no se puede. Hay que tomar decisiones que implican dejar afuera ciertas cosas. Es todo una cuestión de preferencias.

La gente se va a vivir a las periferias de la ciudad de Córdoba por distintos motivos, entre los que se cuentan la inseguridad y el valor de la tierra. Algunos también lo hacen por la vida bucólica y pintoresca de las sierras, pero en general los que llegan quieren asfalto, alumbrado, recolección de residuos, transporte e internet. Quieren vivir en la ciudad, no en el campo (aunque les guste tener unos árboles frente a la casa).

Muchos de esos emigrados viajan de 30 a 60 minutos para ir a trabajar todos los días. Sería más económico y más amigable con el ambiente si vivieran en la ciudad. Pero no se puede. La inseguridad y el valor de la tierra explican una parte del problema, pero también lo hacen la falta de acceso al crédito y la dura normativa para voltear casas y construir otras nuevas.

Hay enormes zonas de la ciudad que están muy bien ubicadas y no se pueden desarrollar porque el Estado elige darles la espalda, escuchando a los que hablan de un determinado patrimonio arquitectónico o cierta impronta barrial. El resultado es más expulsión hacia la periferia y bolsones de pobreza y marginalidad que se comen a la ciudad desde adentro.

Llegamos a este punto por gente que pretende imponer una visión sectorial y sesgada de las cosas al grueso de la población. Por eso hay obras paradas y proyectos frustrados. El plan del segundo y tercer anillo de Circunvalación (una obra necesaria para mejorar la circulación y la seguridad de los vehículos) encuentra trabas y resistencia en cada lugar en el que se trata de iniciar una obra. Siempre son los mismos.

Nuestro país no se puede dar el lujo de desperdiciar su potencial por absurdas cruzadas que se hacen desde visiones extremistas sobre el funcionamiento de las cosas. La experiencia acumulada nos marca que lo más probable es que las cosas que tenían que pasar terminen pasando igual, por más que se intente de poner trabas y obstáculos. De mantenerse las políticas actuales -que generan una serie de incentivos concretos- la gente no va a dejar de irse fuera de la ciudad y hacia la periferia, alentando el desarrollo de nuevos caminos y nueva infraestructura que va a alterar el paisaje y el ambiente previos. Si se quiere que las cosas sean de otra forma, quizás deberían arrancar por presionar en donde se pueden cambiar las cosas, no sobre el pobre maquinista que tenía que manejar la grúa.