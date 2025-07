Grandes y pequeñas épicas por vivir

Por Gabriel Abalos

[email protected]

De dioses y terror

En el Cafetín de Quo Vadis (Avellaneda 1423, Alta Córdoba) se hará esta tarde a las 19 la presentación de un nuevo libro del catálogo de Editorial Clarice, que va incorporando sin apuro sus novedades del año en diversas colecciones y suma hoy la séptima entrega correspondiente a narrativa breve contemporánea. El título es Esto no va a quedar así, contiene un puñado de cuentos de terror (son diecisiete) y los escribió Cezary Novek. Hurgando en el género de estos relatos, el terror airea sus dormitorios y deja entrever atmósferas de violencia y sexo, policial y fantástico, dioses y humor negro. Si los títulos son anticipos o persianas, que al menos se lean en las placas de las habitaciones a alquilar: Conejo, Protesta, Hoy no, El todo es más que la suma de las partes, La prueba de Dianela, Un imprevisto particular, Horóscopo, Te le parecés tanto, El pozo, Por qué Laura no tiene novio, La diferencia, La leyenda del Doctor Kanoche, Dakimanova, Sisati Noge, Cada día es un pájaro que se muere, El asado de Hades, Los criados se han vuelto insolentes, El abono de los días. A ellos va colgado un bonus track, en formato de comic.

Cezary Novek viene dejando una estela de obras editadas, como solista ha publicado Ropa Sucia (2011), Los colores que no vemos (2015), La configuración del silencio (2018/2022), Alguien te busca (2021), El veneno siempre está al final (2021) y Esto no va a quedar así (2025). Reciben el volumen en la boca del horno el editor Nelson Specchia y Daniel Teobaldi, se oirán lecturas por Angie Ferrero y Cezary Novek. También sonará música, por Alejandro Sportelli y.Eugenio Alday

La odisea de filmar una odisea

En el Museo de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra, reaparece el ciclo Cine en el Museo para presentar el último filme de la serie Cine sobre el Cine. Hoy a las 18 presentará Corazones en tinieblas, un documental que retrata una epopeya del cine norteamericano del siglo XX, como fue la realización de Apocalipsis Now (1979), de Francis Ford Coppola. El título que alude a la novela de Joseph Conrad que inspiró el guion de Coppola, así como su subtítulo Apocalipsis del realizador, conjugan bastante bien la acción tanto destructora como constructiva de la industria del cine, cuando se trata de obras maestras de alto presupuesto. Coppola se había curtido al respecto durante su saga magistral de El Padrino. Pero aun daba para más esa batalla no menos épica entre artistas y fábricas de cine, para escenificar como un festín de horror la guerra de Vietnam, internándose tras las huellas de un agudo predicador militar, papel del que Marlon Brando hizo un extraordinario ícono del mal.

Producido por Zoetrope, el documental es de 1991 y elaboró, doce años después, aquella odisea no solo de la guerra, sino del propio cine. Registró la labor de tres directores: Fax Bahr, George Hickenlooper, Eleanor Coppola. La última, la esposa del director, aportó abundante metraje inédito sobre el rodaje, filmado por ella con una cámara de 16 mm.

Entrada gratuita, hasta completar el cupo del salón.

Es urgente discutir tecnopolítica

En la Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) habrá este martes una actividad vinculada a temáticas que la aceleración tecnológica, de efecto masivo y total, ha tornado urgentes de discutir. Entre ellas se cuenta la transformación acelerada de las prácticas y los vocabularios de la política, cuyos efectos alcanzan en forma directa a los ciudadanos. Javier Blanco y Emmanuel Biset integran de grupos de estudio e investigación de la UNC y del CONICET dedicados a pensar, de manera interdisciplinaria, los vínculos entre técnica, naturaleza y política. Ambos investigadores presentan esta tarde el “Manifiesto Tecnopolítico 0.1. Propuestas para un debate”, con la participación como moderadora de Eva Benamo. Organizan el encuentro Grupo Dédalus-UNC y Proyecto Arqueologías del Porvenir-UNC-CONICET, junto a la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, y la Biblioteca Córdoba.

Blanco y Biset han impulsado investigaciones sobre nociones como “soberanía tecnológica”, “estilos tecnológicos”, “políticas del antropoceno”, “cosmpolítica” y, asimismo, estudios sobre las hibridaciones entre humanos y ambientes artificiales, sobre las confluencias entre el arte y las tecnologías, y el análisis de redes sociotécnicas de drones en la provincia de Córdoba.

A las 18, entrada libre y gratuita.

Dos hermanas palestinas

Cine Arte Córdoba (27 de abril 275) ofrece un programa doble, desde las 17 (y otra vez a las 21) presenta Gracias por operar con nuestro banco, una coproducción de 2024 entre Alemania, Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, dirigida por Laila Abbas. El filme ha sido bienvenido por la crítica, en él la directora ha mostrado como se articulan temas serios y con ello decidió realizar una comedia negra: el conflicto de Israel contra Palestina, la tensa relación entre dos hermanas, las prácticas culturales y religiosas tradicionales del mundo árabe, y la lucha contra el patriarcado, inciden en los personajes. Al morir un padre anciano deja una herencia a sus dos hijas y un hijo; por tradición al hermano varón le corresponde recibir el doble que sus hermanas. Estas deben aliarse, pese a su enorme distancia, para burlar la ley islámica y restituir un reparto justo.

El otro programa es a las 19, provee una cita con el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, muestra itinerante en Córdoba que presenta cortometrajes y un largometraje estreno. Hoy se proyectará Juguemos en el bosque, un corto, y a continuación la película argentina Vrutos, dirigida por Miguel Bou, ganadora del Gran Premio del Jurado en la competencia nacional del último Bafici. Entrada general $4000, jubilados y estudiantes $3000, disponible en boletería.