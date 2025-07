En el PJ muchos ven una lista con terceto peronista para octubre

Por Bettina Marengo

A menos de un mes del cierre de listas para las legislativas nacionales de octubre, plazo que finaliza el 17 de agosto, el PJ provincial y sobre todo el ala Llaryora del asunto hace fuerza para cerrar una fórmula peronista encabezada por el exgobernador Juan Schiaretti y con la diputada Natalia de la Sota como mejor opción para el segundo lugar. Nadie descarta a la vicegobernadora Miryam Prunotto para secundar la hipotética candidatura del “Gringo”, pero en el oficialismo entienden que la titular de la Legislatura no aportaría un voto diferente al del cordobesismo típico, ni siquiera por su relación con Facundo Manes, socio de Schiaretti en provincia de Buenos Aires.

De la Sota, que lanzó local propio y viene expresando su intención de mantener la banca que se le acaba en diciembre, por dentro o por fuera de Hacemos, sí tiene un voto diferenciado a partir de su perfil parlamentario crítico al gobierno de Javier Milei. En el socialismo suelen bromear con que la afiliarán al partido de la Rosa: en Diputados votó muchísimos proyectos igual que ellos. Con todo, nadie regala elogios en el PJ: dicen que sería Juan y solo Juan quién podría garantizar tres bancas en Diputados para el Panal, más allá de qué mujer quede segunda, y mencionan a algunas ministras de Martín Llaryora e intendentes del peronismo.

Parafraseando la sentencia del doctor House “todos mienten”, por estos días y al menos hasta finales de julio, todos operan. Entre tantas versiones, la pregunta por el tercero de la lista no es un dato menor no solo porque tendría chances de ingresar al Congreso si Schiaretti encabeza sino por el tipo de campaña y de acciones que el exmandatario estaría dispuesto a encarar de cara a las elecciones del 26 de agosto. Manuel Calvo y Miguel Siciliano aparecen como dos nombres fuertes en danza. El primero es el ministro político de Llaryora, con un lugar por demás apetecido por el vínculo con los intendentes y el poder que brinda ser el que maneja la única caja a la que pueden acudir, con Milei en ajuste extremo, los caciques del interior. “Si Calvo va a la lista no es porque quiera, sino porque el gobernador le pide el lugar”, manifiestan algunos. Siciliano viene jugando como cara y voz de Llaryora para lo que hay que decir, sobre todo para diferenciarse con Milie. En una lista peronista, sería la figura de cercanía del mandatario en un esquema parlamentario donde el único llaryorista puro es el sanfrancisqueño Ignacio García Aresca, a quien se le termina el mandato en diciembre. Aunque el “colorado” suena para número tres, su interés pasaría por tener un lugar con capacidad para hacer política en el gabinete de su amigo de San Justo. ¿Siciliano a la cartera de Gobierno, Calvo a la lista de diputados y Aresca jefe de asesores? Falta.

La integración de la lista del uno para abajo toma importancia por el tipo de campaña que encararía el exgobernador Schiaretti. Con la mira puesta en su construcción nacional, sostén en parte de su eventual candidatura, el jefe de Hacemos tendría más presencia en medios nacionales que en otras ocasiones, donde hizo cordobesismo puro y se dedicó a viajar al interior provincial. “Por eso hace falta figuras que convoquen para la campaña y no solo figuras de raigambre local”, explicó una fuente.

¿Qué cambió en las últimas semanas para que el no rotundo del entorno del “Gringo” se convierta en un semi sí? El armado nacional y las candidaturas de sus aliados en la provincia de Buenos Aires, como el diputado radical Facundo Manes, que se anotará para octubre por provincia de Buenos Aires, y el peronista no K Julio Zamora, que será cabeza de lista para la Primera Sección electoral de las legislativas bonaerenses, condicionan al cordobés a ponerse también la campaña al hombro en su distrito, y liderar desde allí el espacio nacional de la tercera vía. El otro argumento es esgrimido desde hace rato por los lugartenientes de Llaryora y tiene que ver con la necesidad de que Schiaretti esté dentro del Congreso nacional por si se da el escenario de una Asamblea Legislativa como la que en el año 2002 eligió presidente a Eduardo Duhalde ante la crisis institucional post renuncia de Fernando de la Rua.