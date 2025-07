Por Julieta Fernández

De los cuatro congresales departamentales de la UCR Río Cuarto, dos de ellos votaron en favor de habilitar al partido a conformar una alianza electoral de cara a los comicios legislativos. Pero no será el congreso partidario de la UCR el que defina con quién, algo que ya había sido cuestionado por buena parte de la dirigencia del interior provincial. Días previos al congreso que se llevó a cabo el pasado lunes, circuló un comunicado que pedía a los congresales “no dar un cheque en blanco a La Libertad Avanza”. Sin embargo, ocurrió lo esperado y la mayoría de los congresales (que responden al presidente del partido, Marcos Ferrer), aprobó la iniciativa que habilita a la conducción provincial a construir alianza electoral para octubre.

En ese escenario, se esperaba que al menos tres de los congresales locales votaran en contra de esta moción, ya que previamente habían firmado el documento de la UCR Río Cuarto (que rechazó fuertemente cualquier tipo de alianza con el PJ y LLA). El presidente de la UCR local, Marcos Curletto, manifestó al programa Así son las cosas que “hubo congresales riocuartenses que ‘cambiaron de opinión’ porque votaron de manera contraria al documento emitido en la ciudad. Se terminó de aprobar cederle el poder de las alianzas a De Loredo y Ferrer para hacer lo que quieran”.

El voto más cuestionado fue el de Iván Biglia, congresal de la UCR departamental y perteneciente a “La 30 de Octubre”, agrupación liderada por el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi. Previamente, el congresal había firmado el documento que planteaba un rechazo explícito a “cualquier alianza con LLA, así como el peronismo de Llaryora o el kirchnerismo provincial”. Otro voto que llamó la atención es el de la congresal en representación de la Organización de Trabajadores Radicales, Claudia Ortellado, quien también responde al núcleo de Gonzalo Parodi (y proviene del grupo alfonsinista referenciado en la ex concejala Viviana Pomiglio).

Otro voto a favor de que el partido constituya una alianza electoral fue el de Federico Soto, congresal departamental e intendente de Berrotarán. Su postura se habría justificado en el documento de la UCR departamental que contó con la firma de más de una decena de intendentes -incluido Soto- y que no planteó un rechazo explícito a conformar alianzas sino que instó a que se construyan “acuerdos con coherencia ideológica”. De esta manera, el voto del intendente de Berrotarán se argumentó a partir de que, previamente, tanto él como varios de sus pares no rechazaron “cualquier tipo de alianza” sino aquellas que “carecieran de coherencia ideológica”. No obstante, su voto también fue cuestionado puertas adentro del partido, especialmente en un contexto en el que los intendentes radicales se muestran sumamente críticos de la ausencia de recursos por parte del gobierno nacional.

Curletto planteó que, si el radicalismo finalmente va en alianza con La Libertad Avanza, eso implicará que los radicales riocuartenses probablemente militen junto a Laura Soldano, la referente libertaria de Río Cuarto y potencial candidata a diputada por LLA. “Soldano va a reiterar la historia de Belén Avico, que no hace nada. Puede que tenga las mejores intenciones pero ¿vamos a ir con ella de candidata? Yo no quiero volver a repetir ese error. (Soldano) está más preparada para una teocracia que para una democracia”, señaló a FM Gospel.

En tanto, los congresales departamentales Ignacio Alaniz, Vanina Chesta y Elena Cagnolo votaron en contra de dicha resolución, en línea con el documento que habían firmado y que planteaba un rechazo a la conformación de alianzas con LLA.

“La 30”, en el ojo de la tormenta

Más allá de cierto distanciamiento entre el ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi y el diputado nacional, Rodrigo de Loredo (post elecciones municipales en Río Cuarto), estas señales podrían significar el camino de una “reconciliación”. Por otro lado, los dirigentes locales de La 30 nunca dejaron de ser cercanos al presidente de la UCR provincial, Marcos Ferrer.

Si bien el propio Parodi y otros integrantes de su espacio firmaron aquel documento en rechazo a una potencial alianza con LLA, no participaron del último acto encabezado por Juan Jure en el que, más allá de los tintes de “lanzamiento” de una candidatura, hubo un fuerte posicionamiento en contra de una alianza con Javier Milei y discursos críticos de la conducción provincial del partido.

Vacaciones de Invierno: Más de 20.000 personas participaron de las actividades

Finalizaron las actividades de invierno en la ciudad bajo el lema “En Vacaciones, Río Cuarto Siempre”, una propuesta que incluyó más de dos semanas de actividades culturales, turísticas y comerciales pensadas para toda la familia. “La agenda fue una de las más amplias de los últimos años, alcanzando a vecinos de la ciudad y visitantes de otras provincias, y consolidando a Río Cuarto como un destino turístico en crecimiento”, señalaron desde el gobierno local.

A lo largo del receso invernal, más de 20.000 personas participaron de las distintas opciones organizadas en conjunto por el municipio, la Provincia y el sector privado, con una agenda pensada para todas las edades y acceso libre y gratuito en la mayoría de sus actividades. El calendario incluyó espectáculos infantiles, talleres creativos, cine, teatro, actividades recreativas, promociones gastronómicas y experiencias al aire libre que lograron una destacada convocatoria en diferentes espacios de la ciudad.

Entre las actividades más destacadas, el público disfrutó del Festival Infantil de Vacaciones de Invierno (FIVI), funciones de cine en el Centro Cultural Leonardo Favio, espectáculos en vivo, jornadas destinadas a los niños con talleres de dibujo, títeres y teatro, además de propuestas interactivas en el Paseo de la Ribera y espacios municipales como la Biblioteca Vagón y el Museo Héroes de Malvinas.

Las familias también participaron de las experiencias al aire libre como el trekking familiar, observación solar, avistaje de aves y recorridos por la Costanera y la Reserva Natural Chocancharava, además de la apertura del Parque Ecológico Urbano, que contó con una notable asistencia de vecinos y visitantes. Hubo juegos y talleres ambientales para todas las edades.

Desde el sector comercial, la agenda de vacaciones fue acompañada por promociones gastronómicas en locales adheridos, con descuentos en meriendas, hamburguesas y pizzas, generando un fuerte vínculo entre el movimiento turístico y el desarrollo económico local.

En ese marco, el Observatorio Turístico realizó la medición del movimiento generado durante las vacaciones de invierno en la ciudad, que arrojó un impacto económico superior a los $1.924 millones para Río Cuarto. Además, se registró una ocupación hotelera promedio del 61% durante las dos semanas del receso invernal.

Del relevamiento se desprende que más de 8.500 turistas visitaron la ciudad a lo largo de los 14 días, con un promedio de 1.403 visitantes por día. El gasto estimado por persona fue de $98.000, realizados en pagos de alojamiento, gastronomía, entretenimiento, regalería y movilidad pública o privada. Además, se identificaron turistas provenientes de diferentes puntos del país, como Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Chaco, Jujuy, La Pampa y San Luis, además de múltiples ciudades y localidades de la provincia de Córdoba.