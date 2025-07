Enroque corto

Dirigentes de Punilla con Siciliano

Asado, política y mucha rosca en la casa de un dirigente del departamento.

Informante: El anfitrión fue Matías Montoto de Huerta Grande, ahí se hizo el asadazo. Nos reunimos los dirigentes de Punilla Crece, espacio nuevo que junta a ex intendentes peronistas, radicales y de otras fuerzas. El invitado, Miguel Sicialiano.

Periodista: Uf, me imagino la rosca ahí…

I.: Buena comida y mucha política. El espacio, en algún punto, acompaña a Siciliano y empuja para que sea candidato. Creemos que ya no quedan dudas que encabezará (Juan) Schiaretti…

P.: Claro, la duda ahora es quién va en el segundo y tercer lugar…Siciliano o (Manuel) Calvo que también anda mostrando los intendentes que lo apoyan.

I.: Nosotros le hacemos un guiño al legislador.

Concejo: El proyecto para regular Uber vuelve a las gateras

El informante del Concejo llamó al periodista, que andaba distraído en otros asuntos.

Informante del Concejo: Cómo veo que no llama, esta vez lo voy a llamar yo… para que después no diga que no le dije cómo viene la mano en el Concejo…

Periodista: ¿No me diga que ya volvió de vacaciones? Lo hacía en el caribe todavía… Cosa seria… apenas dos semanas de descanso… Jodida la vida del cheto, ¿no?

I.: Ja, ja, ja… mire, no se me ponga libertario porque cortamos relaciones… Escuche que tengo algo para contarle… el despacho vuelve a comisiones. Después de una agresiva campaña para que la ciudadanía conociera cuáles serían los efectos de la regulación del servicio, finalmente hubo reunión entre los representantes de Uber y los concejales del oficialismo, y se decidió para la pelota y volver el asunto a comisión. El quid de la cuestión es el cupo de 4000 vehículos que la Municipalidad quiere imponer.

P.: Es el punto que más desvirtúa la naturaleza del servicio…

I.: Sin lugar a duda… hasta ahora lo vienen manejando con mucho hermetismo, pero por lo que me enteré hay optimismo en ambas partes. Creen que se va a poder avanzar hacia un acuerdo. Lo tengo al tanto.

Reunión en Colón

Es tiempo de elecciones y las estructuras se empiezan a mover. El lunes se reunieron un grupo de intendentes PJ de Colón con la vicegobernadora, Myrian Prunotto, la legisladora Luciana Presas y el ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán.

Informante: Se habló de las elecciones de octubre, de las finanzas, del ajuste nacional. Muchos intendentes ya tienen problemas con los gastos corrientes.

Alfil: ¿Algún anuncio?

Informante: Se habló bastante de que Schiaretti va a ser candidato a diputado nacional, lo cual puso contento a todos. De hecho, lo dieron casi por hecho.

Cossar, presente en la Derecha Fest

Sin dudas el Derecha Fest dejó muchos comentarios que se extendieron hasta los cafés en la mañana de ayer. Entre ellos, las presencias de los ‘extracomunitarios’.

Informante: Nutrida la fiesta de los amigos de la derecha…

Periodista: Eso me dijeron.

I: Sí, mucho ‘extracomunitario’ como nos gusta hablar a nosotros acerca de aquellos que no pertenecen de manera lineal a La Libertad Avanza.

P: Me contaron eso, también.

I: Por ejemplo, les cuento algunos que vi. Marcelo Cossar, en las primeras filas.

P: Ajá.

I: Sí, recuerde que él fue uno de los primeros en el radicalismo que dijo hacia dónde tenía que ir el partido en el 2023, previo al balotaje. También lo vi a Gregorio Hernández Maqueda, que fue saludado desde el escenario por Agustín Laje, casi el rock star de la noche después de Milei.

P: También me dijeron.

I: La intendenta de Anisacate, Natalia Contini… el asesor en el Senado, Sebastián García Díaz, que ahora vi que puso en X ‘qué derecha va a llegar al Congreso’. Se quiere mandar también, como varios que vi anoche.

P: Complicado el filtro.

I: Sí, yo diría complicado el embudo. Le mando un abrazo.