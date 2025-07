Por Felipe Osman

Solo 49 bancas separan a La Libertad Avanza del número mágico que convierte en invulnerables a los vetos del presidente: 86. Hoy, el oficialismo tiene 39, de las que sólo pone en juego 2. Las restantes 37 son la línea de largada de los libertarios para blindar, en la Cámara Baja, el tercio y monedas que necesitan para sostener las impugnaciones legislativas del Ejecutivo al Congreso. Esto, desde luego, sin contar los tres votos del MID, que sin constituir un interbloque con LLA funcionan como la primera rueda de auxilio del oficialismo en Diputados.

Tal objetivo es visto como asequible e, incluso, como probable por el oficialismo, que se entusiasma con la idea de superarlo. Pero aún así, en la Casa Rosada saben que el margen de error es delgado, y que post 2025 no pueden llevarse las sorpresas que tuvieron post 2023. En pocas palabras, la selección de los candidatos debe ser cuidados, para que no haya fugas ni condicionamientos una vez que lleguen a sus bancas.

Entre las conversaciones de pasillo que hubo este martes, en la visita de Javier Milei y su hermana, Karina, a “La Derecha Fest”, integrantes de la cohorte del presidente confiaron que éste estará directamente implicado en la confección de la lista cordobesa que competirá en octubre, como así también de las que se edificarán en los mayores distritos y aquellos que eligen senadores.

Quienes refieren esa conversación buscan trazar una diferencia entre el cierre de listas en Provincia de Buenos Aires, donde la preminencia absoluta fue de la secretaria general de la Presidencia, con los cierres del 7 de agosto. Es que, si la lapicera es sólo de Karina, las esperanzas de quienes no integran la estructura partidaria oficiale o son prendas de un acuerdo electoral con otras fuerzas, se diluyen. Si, en cambio, define Milei, sus expectativas recuperan terreno.

En ese tren, la lectura de cada ademán de las figuras nacionales fue intensiva por parte de los locales. Sin definiciones expresas, la interpretación cobró un vuelo inesperado.

Desde el partido La Libertad Avanza destacaron la cercanía del presidente de bloque, Gabriel Bornoroni, con Karina. Ambos presenciaron desde la primera fila el discurso de Milei, y sumaron su enésima postal juntos. Franco Mogetta también estuvo en el VIP. Antes, Bornoroni asistió al aeropuerto para recibir al “uno” y al “jefe”.

En el otro sector VIP, que se ubicaba del otro lado del escenario, estuvo María Celeste Ponce. La diputada fue saludada, a su turno, por cada uno de los oradores. Nicolás Márquez incluso la invitó a subir al escenario. Y tanto Laje como el propio Milei la saludaron. Ponce se sentó junto a Verónica Sikora, a quien respalda para llegar a la lista. La dirigente de La Libertad Primero también estrechó la mano de Milei.

También se fueron contentos Gregorio Hernández Maqueda y Sebastián García Díaz, que recibieron el saludo de autor de La Batalla Cultural. Maqueda es amigo personal de Laje, y desembarazado de cualquier compromiso partidario tras su salida de la Coalición Cívica busca un lugar en el esquema libertario. En ‘Mesa Chica’, el streaming de Alfil, el legislador de Mejor Futuro admitió haber intentado sin éxito afiliarse a La Libertad Avanza. Y aunque dice desconocer por que Bornoroni no le facilitó la ficha de afiliación, asegura que él es libertario igual, aunque no esté afiliado. García Díaz es otro de los pretendientes no correspondidos que tiene el armado oficial.