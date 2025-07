Nacho Torres: "Escucho a Schiaretti y escucho a un tipo con un modelo de país y una agenda productiva"

El gobernador chubutense y miembro del Pro, Ignacio Torres habló recientmente sobre el exmandatario provincial, Juan Schiaretti, al que describió como un dirigente "que tiene un modelo de país, tiene una agenda de desarrollo, tiene conocimiento palpable de toda la Argentina"

Durante una entrevista en el ciclo de entrevistas via streaming "off the record", el Gobernador destacó que el cordobés es un de esos dirigentes que "tienen en claro que Argentina necesita una agenda de desarrollo que contemple un plan de infraestructura, una modificación de la matriz fiscal y que tenga en cuenta lo que pasa a lo largo y a lo ancho de la Argentina".

Tras lo dicho, mantuvo que a diferencia de los "vouchers" para estimular la competencia entre institutos educativos que el presidente Javier Milei propuso durante su campaña presidencia, Torres mantuvo que Schiaretti "sabe muy bien que hay pueblos que tienen una sola escuela" y que por lo tanto "los chicos comen en esa escuela" por lo que no es posible "eliminar" o "privatizar un pueblo".

Finalmente, el mandatario de la lista Amarilla concluyó sobre el ex presidente de Hacemos por Córdoba: "Lo escucho hablar de temas como federalismo, producción, agregado de valor e industria nacional, y me siento identificado."

Recinetemente, el ec-gobernador abrió su cancha y, junto a Florencio Randazzo, su ex-candidato a vicepresidente en 2023, fomraron "Hacemos Buenos Aires", bloque peronista que busca hacerle frente al Kirchnerismo y al oficialismo nacional en las elecciones legislativas bonaerenses.

Pese a diferentes especulaciones sobre el posible siguiente paso del ex-candidato Presidencial, aún no anunció si formará parte de las próximas elecciones legislativas.