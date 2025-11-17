Caputo elogió al candidato chileno, José Antonio Kast, en los resultados de la primera vuelta

El ministro de economía felicitó al candidato presidencial de la derecha chilena por el resultado electoral del domingo. "Para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región", escribió el funcionario en sus redes.

Política17 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
portadas (3)

El ministro de Economía, Luis Caputo, elogió al candidato presidencial de derecha chileno, José Antonio Kast, luego de un ajustado resultado con la candidata oficialista chilena, Jeannette Jara.

"Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. ¡A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!", proclamó Caputo a través de un posteo en sus redes el día después de los comicios.

José Antonio Kast, del Partido Republicano, competirá en el balotaje con Jeanne Jara, militante del Partido Comunista y sucesora del actual presidente chileno, Gabriel Boric.

Jara sobrepasó a Kast con escaso margen, con el 71,16% de los votos escrutados, la referente de izquierda lidera los comicios con el 26,67% de los votos, apenas por encima de su rival directo, que alcanzó el 24,19%. obligando a ir a una segunda vuelta que se disputará el 14 de diciembre.

Te puede interesar
7606da6f-d72e-4862-afb5-a162f9272e05

Es hora de romper el silecio

Por Martín Lucas
Política30 de octubre de 2025

Quienes formamos parte de la propuesta radical, no logramos encolumnar a todo el radicalismo, mereciendo en este extremo una revisión autocrítica en el exceso de personalización de la propuesta.

Lo más visto
enroque-legisltarua

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto17 de noviembre de 2025

Ruidos en el bloque oficialista | Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna | Monzó y las PASO ¿inviables? | 17-N a la De La Sota

ilustra-brandan-cid-llaryora-calvo-y-aresca-con-mapa-de-cordoba (1)

Los seis frentes de la reconfiguración peronista

Felipe Osman
Provincial17 de noviembre de 2025

Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.