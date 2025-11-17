Caputo elogió al candidato chileno, José Antonio Kast, en los resultados de la primera vuelta

El ministro de Economía, Luis Caputo, elogió al candidato presidencial de derecha chileno, José Antonio Kast, luego de un ajustado resultado con la candidata oficialista chilena, Jeannette Jara.

"Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. ¡A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!", proclamó Caputo a través de un posteo en sus redes el día después de los comicios.

Felicitaciones @joseantoniokast por un gran resultado electoral.

A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región! https://t.co/Z5kwRQLl6e — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025

José Antonio Kast, del Partido Republicano, competirá en el balotaje con Jeanne Jara, militante del Partido Comunista y sucesora del actual presidente chileno, Gabriel Boric.

Jara sobrepasó a Kast con escaso margen, con el 71,16% de los votos escrutados, la referente de izquierda lidera los comicios con el 26,67% de los votos, apenas por encima de su rival directo, que alcanzó el 24,19%. obligando a ir a una segunda vuelta que se disputará el 14 de diciembre.