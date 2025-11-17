Caputo elogió al candidato chileno, José Antonio Kast, en los resultados de la primera vuelta
El ministro de economía felicitó al candidato presidencial de la derecha chilena por el resultado electoral del domingo. "Para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región", escribió el funcionario en sus redes.Política17 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El ministro de Economía, Luis Caputo, elogió al candidato presidencial de derecha chileno, José Antonio Kast, luego de un ajustado resultado con la candidata oficialista chilena, Jeannette Jara.
"Felicitaciones José Antonio Kast por un gran resultado electoral. ¡A empujar con todo en el balotaje, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región!", proclamó Caputo a través de un posteo en sus redes el día después de los comicios.
Felicitaciones @joseantoniokast por un gran resultado electoral.— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025
A empujar con todo en el ballotage, para que Chile vuelva a ser un faro de libertad en la región! https://t.co/Z5kwRQLl6e
José Antonio Kast, del Partido Republicano, competirá en el balotaje con Jeanne Jara, militante del Partido Comunista y sucesora del actual presidente chileno, Gabriel Boric.
Jara sobrepasó a Kast con escaso margen, con el 71,16% de los votos escrutados, la referente de izquierda lidera los comicios con el 26,67% de los votos, apenas por encima de su rival directo, que alcanzó el 24,19%. obligando a ir a una segunda vuelta que se disputará el 14 de diciembre.
La CGT le puso un alto a la propuesta de Barrionuevo y eligió a su triunvirato
El grupo obrero evitó elegir a un único líder y optó por tener a representantes de distintos sectores como cabecillas, se espera que algunos de los elegidos sean Cristian Jerónimo y Jorge Sola
Es hora de romper el silecio
Quienes formamos parte de la propuesta radical, no logramos encolumnar a todo el radicalismo, mereciendo en este extremo una revisión autocrítica en el exceso de personalización de la propuesta.
Carlos Gutierrez sobre Provincias Unidas: "Nos constituimos en la tercera fuerza nacional, le guste a quien le guste"
El diputado naciónal se refirió a la derrota electoral el pasado domingo y aseguró que el bloque logró constituir su objetivo pese de haberse constituido "en tres meses de existencia".
Macri y Milei retomaron el diálogo tras el triunfo de LLA
Ante la victoria electoral del Gobierno Nacional, el presidente y la cabeza del PRO retomaron el diálogo con una llamada y gestos públicos de reconocimiento en X.
"¿Vos te pensas que a todos vas a tratar como a Luis Juez?": Diputado libertario tuvo un cruce con "El Gordo Dan"
A tan solo horas antes del comienzo de la veda electoral, el legislador nacional, Ramón Vera, respondió a críticas del influencer libertario y referenció en conflicto que el influencer generó en referencia al Senador Nacional.
El juecismo ajusta rol opositor y relativiza rebaja impositiva (pese a Caputo)
Luis Juez de asado de camaradería esta noche con Bornoroni. El Frente Cívico dice que el Presupuesto de Llaryora es “un dibujo”. Picat irónico y silencio de Bornoroni.
Enroque Corto
Ruidos en el bloque oficialista | Piden expulsiones en la UCR y sube la temperatura interna | Monzó y las PASO ¿inviables? | 17-N a la De La Sota
Alfil Negro
Negri y Mestre activaron militancia de fin de semana
Cada uno por su cuenta y con proyectos separados, fueron los protagonistas de dos encuentros que se activaron este fin de semana.
Los seis frentes de la reconfiguración peronista
Determinado a reordenar el partido, el Gobernador reparte el juego para abordar seis frentes: reactivación del PJ, convocatoria a internas, revisión de liderazgos regionales y departamentales, renovación dirigencial de la capital, blindaje del sindicalismo y control de los movimientos sociales.