La CGT le puso un alto a la propuesta de Barrionuevo y eligió a su triunvirato

Es hora de romper el silecio
Quienes formamos parte de la propuesta radical, no logramos encolumnar a todo el radicalismo, mereciendo en este extremo una revisión autocrítica en el exceso de personalización de la propuesta.
El grupo obrero evitó elegir a un único líder y optó por tener a representantes de distintos sectores como cabecillas, se espera que algunos de los elegidos sean Cristian Jerónimo y Jorge SolaPolítica05 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Por Redacción Alfil
Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) eludió la propuesta del exdiputado, Luis Barrionuevo, y eligió a sus autoridades. La sugerencia del exsenador pretendía la presencia de un líder único en el sindicato, algo que fue rechazado tras la elección de un nuevo triunvirato.
La elección de las nuevas autoridades tuvo lugar en el estadio de Obras Sanitarias, además se espera que esta nueva conducción en el sindicato busque frenar las reformas laborales que pretende realizar el presidente de la Nación, Javier Milei.
Los encargados de la conducción sindical fueron Jorge Sola, perteneciente al gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del SEIVARA, y Octavio Argüello, de Camioneros. Este último le otorga cierta contuinidad al exdiputado, Hugo Moyano.
El diputado naciónal se refirió a la derrota electoral el pasado domingo y aseguró que el bloque logró constituir su objetivo pese de haberse constituido "en tres meses de existencia".
Ante la victoria electoral del Gobierno Nacional, el presidente y la cabeza del PRO retomaron el diálogo con una llamada y gestos públicos de reconocimiento en X.
A tan solo horas antes del comienzo de la veda electoral, el legislador nacional, Ramón Vera, respondió a críticas del influencer libertario y referenció en conflicto que el influencer generó en referencia al Senador Nacional.
El ministro de Justicia ya habría comunicado su dimisión a la Casa Rosada semanas atrás. El lunes formalizará su renuncia despúes de las elecciones legislativas.
El legislador solicitó que los cordobeses que integran la Cámara Baja, voten a favor de la moción de censura planteada contra el Jefe de Gabinete “Ningún funcionario puede estar por encima de la ley”, afirmó el radical.
Con el 64,56% de participación ciudadana, se dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.
Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino
La juventud peronista de Río Cuarto también toma parte en el proceso de reorganización interna tras la derrota electoral. Con un fuerte anclaje territorial y una mirada crítica al rumbo nacional, los jóvenes dirigentes buscan marcar el pulso de la renovación que atraviesa al PJ local y provincial.
Luis Juez reapareció en Córdoba buscando capitalizar el voto libertario. En paralelo, en Buenos Aires, Gabriel Bornoroni fue ratificado por Karina Milei como jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
La comisión de Presupuesto de Diputados emitió despacho y Encuentro Federal jugó con apoyo de cordobeses, santafesinos y jujeños. Llaryoristas conformes pese a que primó el despacho libertario porque “ahora sí habrá Presupuesto”. Se conocen de potrillos y se vuelven a ver la era Milei.