La CGT le puso un alto a la propuesta de Barrionuevo y eligió a su triunvirato

El grupo obrero evitó elegir a un único líder y optó por tener a representantes de distintos sectores como cabecillas, se espera que algunos de los elegidos sean Cristian Jerónimo y Jorge Sola

05 de noviembre de 2025
Barrionuevo_02_telam



Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) eludió la propuesta del exdiputado, Luis Barrionuevo, y eligió a sus autoridades. La sugerencia del exsenador pretendía la presencia de un líder único en el sindicato, algo que fue rechazado tras la elección de un nuevo triunvirato.

La elección de las nuevas autoridades tuvo lugar en el estadio de Obras Sanitarias, además se espera que esta nueva conducción en el sindicato busque frenar las reformas laborales que pretende realizar el presidente de la Nación, Javier Milei.

Los encargados de la conducción sindical fueron Jorge Sola, perteneciente al gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del SEIVARA, y Octavio Argüello, de Camioneros. Este último le otorga cierta contuinidad al exdiputado, Hugo Moyano.

