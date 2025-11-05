La CGT le puso un alto a la propuesta de Barrionuevo y eligió a su triunvirato

Por Redacción Alfil

Este miércoles, la Confederación General del Trabajo (CGT) eludió la propuesta del exdiputado, Luis Barrionuevo, y eligió a sus autoridades. La sugerencia del exsenador pretendía la presencia de un líder único en el sindicato, algo que fue rechazado tras la elección de un nuevo triunvirato.

La elección de las nuevas autoridades tuvo lugar en el estadio de Obras Sanitarias, además se espera que esta nueva conducción en el sindicato busque frenar las reformas laborales que pretende realizar el presidente de la Nación, Javier Milei.

Los encargados de la conducción sindical fueron Jorge Sola, perteneciente al gremio del Seguro, Cristian Jerónimo, del SEIVARA, y Octavio Argüello, de Camioneros. Este último le otorga cierta contuinidad al exdiputado, Hugo Moyano.