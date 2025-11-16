Chile: El sucesor de Boric se definirá en balotaje

La candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen sobre el republicano José Antonio Kast, por lo que ambos se enfrentarán en el balotaje, que se realizará el próximo 14 de diciembre.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista que busca reemplazar al presidente Gabriel Boric alcanzaba el 26,6 por ciento de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19. En tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2 por ciento de los votos. Detrás se ubican Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés. Matthei ya adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral.