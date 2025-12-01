Alfil Negro

01 de diciembre de 2025
Soher El Sukaria

Otra vez, la Justicia Electoral falló a favor de Oscar Agost Carreño en la segunda intervención del PRO. Mal precedente para Soher El Sukaria, actual interventora.  

Enroque Corto

Redacción Alfil
28 de noviembre de 2025

Todos presente, menos Schiaretti | Alta Temprana | Piguillem no suelta | Rambaldi, también internado

Enroque Corto

Redacción Alfil
27 de noviembre de 2025

Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA

Enroque Corto

Redacción Alfil
26 de noviembre de 2025

Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha

Enroque Corto

Redacción Alfil
25 de noviembre de 2025

Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr

Enroque Corto

Redacción Alfil
20 de noviembre de 2025

El regalo de Llaryora a los concejales | La UPC quiere llegar a Villa El Libertador | El puma vuelve a la selva | Un aggiornamento con mensaje político

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”

Felipe Osman
Provincial28 de noviembre de 2025

La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.

Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad28 de noviembre de 2025

La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.