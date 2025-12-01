Alfil Negro

Alfil NegroEnroque Corto01 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Soher El Sukaria
Otra vez, la Justicia Electoral falló a favor de Oscar Agost Carreño en la segunda intervención del PRO. Mal precedente para Soher El Sukaria, actual interventora.
Todos presente, menos Schiaretti | Alta Temprana | Piguillem no suelta | Rambaldi, también internado
Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA
Rodrigo vuelve a Córdoba | Senadora libertaria víctima de la inseguridad | 30 por ciento | Los “caminantes” del radicalismo salen a marcar la cancha
Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr
El regalo de Llaryora a los concejales | La UPC quiere llegar a Villa El Libertador | El puma vuelve a la selva | Un aggiornamento con mensaje político
Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Villa María se convierte en la primera ciudad de Córdoba con legislación contra las “hordas de motocicletas”
El Concejo Deliberante dio luz verde al proyecto del Ejecutivo que triplica multas, habilita el decomiso de motos y amplía las facultades de la fuerza pública
En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”
La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.
Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC
La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.
A partir de enero, 7 millones de familias pierden subsidios en todo el país: fuerte impacto en Córdoba
El Gobierno confirmó que implementará cambios en los subsidios a la luz, el gas y garrafas. Las familias que estén en categoría N1 perderán la ayuda del Estado, y 140.000 familias de la categoría N3 también.