PlayBallet Festeja Tercer Aniversario en el Teatro Comedia y cuatro  décadas de trayectoria artística del director y la bailarina-actriz

Cultura08 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Ale.F.Ensayo

Daniel Córdoba fundador de PlayBallet, director y coreógrafo nos comenta que no ha  sido fácil estos tres años. Sin embargo cuando todo parece estar en caos hay un toque de  magia o suerte y las cosas empiezan a funcionar. “Creo en el ángel y la justicia divina”  juntas hacen que se manifiesten los acontecimientos artísticos. El director está radicado  en Córdoba-Argentina. Su primera obra “Alfonsina Hoy” para esta compañía emergente  de Teatro-Danza, nace en los jardines de una mansión cuando aparecen las primeras  estrellas un 24 de mayo del 2022 y el estreno mundial un 18 de junio junto a PlayBallet. 

La obra “Alfonsina Hoy” Unipersonal musical sensible, soñador y dramático rescata la  Poesía Cumbre atemporal de la escritora Storni, transformándose en un guion poético que  genera convivencia orgánica entre el Teatro, la Danza y la Música en una puesta  escénica mágica e impactante destacando la fluidez coreográfica apoyando la historia  emocional de una mujer valiente que conserva la ternura, enfrentando al mundo con la  dureza de la verdad.  

Conmovedora actuación cromática de sutil delicadeza se sumerge en cuerpo y alma a las  desgarradoras vivencias de fragilidad y fortaleza encarnando un personaje que trasciende  la historia. 

Según la prensa; “Una pintura en movimiento. Placer estético a la vista y Arte en serio”. 

*PlayBallet* *Alfonsina hoy*  

GALARDONES de una compañía emergente que trasciende los limites provinciales. 

“Miembros del Conseil International de la Danse CID Unesco” 2023  "Aporte Cultural para la Ciudad" por la Legislatura de Córdoba. 

"Aporte Escénico" municipio de Villa Carlos Paz en la 1⁰ Feria  Internacional del Libro y Gala de inauguración. Galardones que trascendieron fronteras. 

Su Fundador Daniel Córdoba cuenta con amplia trayectoria internacional en el mundo del  Ballet, Danza Contemporánea, Tango y producciones de Espectáculos. Nos comparte que  PlayBallet es un regalo a la ciudad de Córdoba y el público que ama las artes escénicas.  Festeja también cuatro décadas en las artes, Razón por la cual la compañía fija residencia  en la Docta. Manifiesta agradecimiento a los Sponsor y Colaboradores que apoyan al arte. 

Actriz-bailarina, oriunda de Villa María que recorre múltiples escenarios en el exterior y se  radico en Río de Janeiro con su escuela artística durante 26 años. Talento del semillero  del Instituto Superior de Arte y Danza del Teatro Colón de Argentina, quien encarna esta  imponente propuesta de Teatro Danza. 

Lugar Teatro Comedia - Rivadavia 254 Córdoba-Capital 

Día Domingo 10 de agosto 2025 / 19hrs. 

Compañía PlayBallet 

Obra Alfonsina Hoy 

 Daniel Miguel Córdoba * Alejandra Sanzini 

 Director & Coreógrafo Interprete  

 PlayBallet / Obra, Alfonsina Hoy  

 FESTEJEMOS El TEATRO!!!

 

