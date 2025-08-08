PlayBallet Festeja Tercer Aniversario en el Teatro Comedia y cuatro  décadas de trayectoria artística del director y la bailarina-actriz

Daniel Córdoba fundador de PlayBallet, director y coreógrafo nos comenta que no ha sido fácil estos tres años. Sin embargo cuando todo parece estar en caos hay un toque de magia o suerte y las cosas empiezan a funcionar. “Creo en el ángel y la justicia divina” juntas hacen que se manifiesten los acontecimientos artísticos. El director está radicado en Córdoba-Argentina. Su primera obra “Alfonsina Hoy” para esta compañía emergente de Teatro-Danza, nace en los jardines de una mansión cuando aparecen las primeras estrellas un 24 de mayo del 2022 y el estreno mundial un 18 de junio junto a PlayBallet.

La obra “Alfonsina Hoy” Unipersonal musical sensible, soñador y dramático rescata la Poesía Cumbre atemporal de la escritora Storni, transformándose en un guion poético que genera convivencia orgánica entre el Teatro, la Danza y la Música en una puesta escénica mágica e impactante destacando la fluidez coreográfica apoyando la historia emocional de una mujer valiente que conserva la ternura, enfrentando al mundo con la dureza de la verdad.

Conmovedora actuación cromática de sutil delicadeza se sumerge en cuerpo y alma a las desgarradoras vivencias de fragilidad y fortaleza encarnando un personaje que trasciende la historia.

Según la prensa; “Una pintura en movimiento. Placer estético a la vista y Arte en serio”.

✨*PlayBallet* *Alfonsina hoy*

GALARDONES de una compañía emergente que trasciende los limites provinciales.

“Miembros del Conseil International de la Danse CID Unesco” 2023 "Aporte Cultural para la Ciudad" por la Legislatura de Córdoba.

"Aporte Escénico" municipio de Villa Carlos Paz en la 1⁰ Feria Internacional del Libro y Gala de inauguración. Galardones que trascendieron fronteras.

Su Fundador Daniel Córdoba cuenta con amplia trayectoria internacional en el mundo del Ballet, Danza Contemporánea, Tango y producciones de Espectáculos. Nos comparte que PlayBallet es un regalo a la ciudad de Córdoba y el público que ama las artes escénicas. Festeja también cuatro décadas en las artes, Razón por la cual la compañía fija residencia en la Docta. Manifiesta agradecimiento a los Sponsor y Colaboradores que apoyan al arte.

Actriz-bailarina, oriunda de Villa María que recorre múltiples escenarios en el exterior y se radico en Río de Janeiro con su escuela artística durante 26 años. Talento del semillero del Instituto Superior de Arte y Danza del Teatro Colón de Argentina, quien encarna esta imponente propuesta de Teatro Danza.

Lugar Teatro Comedia - Rivadavia 254 Córdoba-Capital

Día Domingo 10 de agosto 2025 / 19hrs.

Compañía PlayBallet

Obra Alfonsina Hoy

Daniel Miguel Córdoba * Alejandra Sanzini

Director & Coreógrafo Interprete

PlayBallet / Obra, Alfonsina Hoy

FESTEJEMOS El TEATRO!!!