PlayBallet Festeja Tercer Aniversario en el Teatro Comedia y cuatro  décadas de trayectoria artística del director y la bailarina-actriz

Pensar la vanguardia, disfrutar el terror
Una programación múltiple ofrece el viernes, con la música de la Córdoba sesentista y el cine de miedito a la cabeza.
Daniel Córdoba fundador de PlayBallet, director y coreógrafo nos comenta que no ha sido fácil estos tres años. Sin embargo cuando todo parece estar en caos hay un toque de magia o suerte y las cosas empiezan a funcionar. “Creo en el ángel y la justicia divina” juntas hacen que se manifiesten los acontecimientos artísticos. El director está radicado en Córdoba-Argentina. Su primera obra “Alfonsina Hoy” para esta compañía emergente de Teatro-Danza, nace en los jardines de una mansión cuando aparecen las primeras estrellas un 24 de mayo del 2022 y el estreno mundial un 18 de junio junto a PlayBallet.
La obra “Alfonsina Hoy” Unipersonal musical sensible, soñador y dramático rescata la Poesía Cumbre atemporal de la escritora Storni, transformándose en un guion poético que genera convivencia orgánica entre el Teatro, la Danza y la Música en una puesta escénica mágica e impactante destacando la fluidez coreográfica apoyando la historia emocional de una mujer valiente que conserva la ternura, enfrentando al mundo con la dureza de la verdad.
Conmovedora actuación cromática de sutil delicadeza se sumerge en cuerpo y alma a las desgarradoras vivencias de fragilidad y fortaleza encarnando un personaje que trasciende la historia.
Según la prensa; “Una pintura en movimiento. Placer estético a la vista y Arte en serio”.
✨*PlayBallet* *Alfonsina hoy*
GALARDONES de una compañía emergente que trasciende los limites provinciales.
“Miembros del Conseil International de la Danse CID Unesco” 2023 "Aporte Cultural para la Ciudad" por la Legislatura de Córdoba.
"Aporte Escénico" municipio de Villa Carlos Paz en la 1⁰ Feria Internacional del Libro y Gala de inauguración. Galardones que trascendieron fronteras.
Su Fundador Daniel Córdoba cuenta con amplia trayectoria internacional en el mundo del Ballet, Danza Contemporánea, Tango y producciones de Espectáculos. Nos comparte que PlayBallet es un regalo a la ciudad de Córdoba y el público que ama las artes escénicas. Festeja también cuatro décadas en las artes, Razón por la cual la compañía fija residencia en la Docta. Manifiesta agradecimiento a los Sponsor y Colaboradores que apoyan al arte.
Actriz-bailarina, oriunda de Villa María que recorre múltiples escenarios en el exterior y se radico en Río de Janeiro con su escuela artística durante 26 años. Talento del semillero del Instituto Superior de Arte y Danza del Teatro Colón de Argentina, quien encarna esta imponente propuesta de Teatro Danza.
Lugar Teatro Comedia - Rivadavia 254 Córdoba-Capital
Día Domingo 10 de agosto 2025 / 19hrs.
Compañía PlayBallet
Obra Alfonsina Hoy
Daniel Miguel Córdoba * Alejandra Sanzini
Director & Coreógrafo Interprete
PlayBallet / Obra, Alfonsina Hoy
FESTEJEMOS El TEATRO!!!
En el contexto actual, no puede ser más oportuna la publicación de “Qué hago con la noche”, de Gustavo Álvarez Núñez, una novela editada por Tusquets que desgrana el final de una relación conyugal, en paralelo con el desencanto de uno de los protagonistas con esa epopeya rockera que marcó gran parte de su vida.
A todos ha sorprendido el éxito del emprendimiento del CONICET a través del streaming, que muestra en directo cómo es la vida en las profundidades del Cañón Submarino de Mar del Plata, donde el organismo argentino lleva adelante la campaña “Talud Continental IV”, junto al Schmidt Ocean Institute.
La cartelera desborda de propuestas de la Córdoba cultural y artística, apenas resumidas por la inquieta agenda.
Tan buena recepción tuvo en 2023 “División Palermo”, que se hizo necesaria una segunda tanda de episodios (seis esta vez), también disponibles en Netflix, donde a la tónica esgrimida dos años atrás se le agrega un componente gore y una sátira que expone con crudeza a la actual clase política argentina.
Se comparte aquí el resto de la nota de “Caras y Caretas” referida al establecimiento hogar-escuela de Los Cocos, por iniciativa del reverendo William Hugh Thompson Blair.
Aún no se dieron a conocer los motivos. Pinasco dejó la UGL Río Cuarto a menos de tres meses de haber asumido.
La chance cada vez más cierta de enfrentar apellidos históricos en octubre -Schiaretti, De la Sota- dispara, para los radicales con peluca, las acciones de De Loredo de encabezar la lista libertaria. Para los libertarios de pura cepa, en cambio, el mejor contraste es enfrentar a la “casta” con un “argentino de bien”.
Santiago Pinasco estuvo menos de tres meses al frente del PAMI Río Cuarto. Lo reemplazará el microbiólogo Leonardo Farina, quien proviene del núcleo del radical Gabriel Abrile y se ha desempeñado como profesional de la salud en el ámbito municipal.
Vaca Narvaja ratificó la disputa en las urnas el domingo para definir candidaturas en el radicalismo y amenazó con la intervención de la Junta Electoral. El diputado, a contrarreloj, se aferra a la apelación en la Cámara Nacional Electoral.
Aun enfrentando a Juan Schiaretti, la diputada cree tener un lugar asegurado entre los próximos nueve diputados. Y aclara: la tensión con Hacemos, no pone en riesgo el plan de continuidad del peronismo en la provincia.