Benditos reality shows

J.C. Maraddón

Las cifras de mediciones de audiencia que rindieron “MasterChef” y “Gran Hermano” probaron que los reality shows representan hoy el remedio más eficaz para la pérdida de rating de la televisión abierta, que ya no sólo compite con el cable y las descargas piratas de internet, sino que desde hace varios años tiene que vérselas con el streaming. Las mismas señales de aire ofrecen por estos días la posibilidad de sintonizarlas a través de YouTube, aplicaciones y sus propios sitios oficiales, como una manera de reconocer que las nuevas tecnologías han desplazado aquellas viejas ondas que atravesaban los aires.

Sin embargo, los directores artísticos tampoco están en condiciones de armar una programación basada en ese tipo de programas, por lo que deben apelar a antiguas fórmulas de éxito como las telenovelas, los magazines, los talk shows y los programas de entretenimientos basados en competencias de destreza o conocimiento. Para los espectadores que ya desandan una edad adulta y que han sido educados en el consumo de la tele a la vieja usanza, esos ciclos todavía despiertan bastante interés, cuando la idea es pasar un rato frente a la pantalla sin la necesidad de ponerle demasiada atención a lo que se está viendo.

En tiempos electorales y en momentos críticos de la coyuntura política, económica y social como los que estamos atravesando, vuelve a resurgir el noticiario como una alternativa para los que aún apelan a la TV para mantenerse informados, en vez de creer en los posteos que se suceden en las redes sociales. Pero la aparición de los canales de noticias en la televisión paga, que data de unas tres décadas atrás, diversificó la oferta y brindó la chance de estar al tanto de las noticias durante las 24 horas del día, en vez de tener que esperar el horario de los informativos.

Estas circunstancias son las que reducen las opciones para los responsables de decidir qué poner en pantalla, ante las presiones que fuerzan a mantener el encendido y a obtener una buena porción de los televidentes. Por eso, aunque las novedades acerca de estrenos varios son constantes porque muchos envíos son levantados a poco de arrancar, las mayores expectativas están depositadas en el comienzo de algún nuevo reality show, ya sea otra temporada de un clásico del género o el debut de una variante de reciente factura dentro de ese formato que lleva al menos un cuarto de siglo de existencia.

Desde la semana pasada, Telefé ha reemplazado “MasterChef” con “Got Talent”, una competencia de talentos que nació en 2007 en Gran Bretaña y que arribó a la Argentina con la conducción de Lizy Tagliani y el acompañamiento de un jurado compuesto por La Joaqui, Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul. Como aditamento, quienes lo sigan por YouTube y Twitch podrán ver la reacción en vivo de la cantante Lula Miranda, un plus que sin duda busca generar complicidad en un segmento juvenil que hace rato dejó de tener al aparato de TV como una opción de pasatiempo.

Y el que no se rinde es Marcelo Tinelli, quien desde el primer lunes de septiembre insistirá con su “Bailando”, aunque ahora por América y la plataforma Flow, con un elenco de concursantes donde ciertos nombres ya conocidos dentro de su certamen van a codearse con ex “Gran Hermano”, influencers y otros personajes mediáticos. Bastante floja ha sido la repercusión de “El debate del Bailando”, una previa que pretendía generar expectativas pero que no ha superado los dos puntos de rating. Son las idas y venidas a las que se ve sometido un medio que quiere abrirse camino hacia el futuro pero que parece preso de su pasado.