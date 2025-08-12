#AlfilFederal| Gabriel Faletto: "Marull es el pueblo más lindo de la República Argentina"

En este nuevo programa de #AlfilFederal, el intendente de Marull nos comenta las tradiciones de su pueblo y como es la actividad ganadera en el mismo.

Alfil Federal12 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil


Por Redacción Alfil

En una nueva edición de #AlfilFederal el intendente de Marull, Gabriel Faletto, destacó la tradición de la región como una cuenca lechera muy reconocida a nivel sudamericano, con tambos que incorporaron tecnología avanzada para mejorar la producción y calidad de la leche. 

"Marull comprende aproximadamente 50,000 hectáreas dedicadas a la lechería, cría de ganado y agricultura, con modelos de tambos reconocidos a nivel sudamericano que ya incorporaron mucha tecnología", expresó Faletto.

En cuanto al turismo, el intendente aclara que Marull "está apostando al turismo", la localidad cuenta con la riqueza natural de la laguna y su biodiversidad, con lugares como Playa Grande que son referentes para el avistaje de aves con una gran variedad de especies, atrayendo turistas internacionales, especialmente de Europa, que llegan con motor homes para disfrutar de la naturaleza.

A nivel económico, el mandatario aseguró que en lo local hay un 80% que está vinculado al campo y la producción agropecuaria. "Las empresas lácteas piden cada vez mayor excelencia en el componente de la leche, y todo lo que se produce se compra para la industria nacional; después, si las industrias exportan, ya es otro tema", aclaró Faletto.

