Un éxito …. Alta Gracia vibró con la Copa latinoamericana de BMX

Del 14 al 17 de agosto, Alta Gracia fue sede de tres competencias deportivas de máximo nivel

Provincial19 de agosto de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
alta-gracia-19-08-(1)-(1)
alta-gracia-19-08-(1)-(1)

El Torneo Argentino, el Campeonato Sudamericano y la Copa Latinoamericana de BMX. Los torneos tuvieron como epicentro la pista municipal de BMX, un circuito ampliamente reconocido y que, gracias al trabajo conjunto entre el municipio y la Comisión de Padres de BMX, fue puesto a punto para recibir competencias de calibre internacional.

El megaevento reunió a más de 500 riders de distintas categorías, que llegaron desde países como Brasil, Ecuador, Chile y Guatemala, entre otros. Fue un fin de semana de alto impacto turístico y deportivo, que también se reflejó en la intensa actividad del Camping Municipal, donde se alojaron numerosos competidores y sus familias.

alta-gracia-19-08(2)

Las prácticas comenzaron el jueves 14 de agosto para el reconocimiento del circuito. El viernes 15 se realizó el acto inaugural, encabezado por el intendente Marcos Torres, quien destacó el trabajo articulado con la Comisión de Padres de BMX que permitió modernizar la pista para recibir el evento: “El Estado tiene que apostar el doble… Trabajamos convencidos, en conjunto, con políticas claras a mediano y largo plazo”. Además, subrayó la importancia del deporte como promotor de valores, especialmente en niños y jóvenes, tales como la disciplina y el trabajo en equipo.

El sábado 16 se disputó la definición del Campeonato Sudamericano, mientras que el domingo 17 concluyó el encuentro con la cuarta fecha de la Copa Latinoamericana y su correspondiente premiación.

Este evento, realizado pocos días después de que el altagraciense Mateo Espejo obtuviera el título mundial de BMX Racing en Dinamarca —sumándose al importante legado de referentes locales como Gabriela y Analía Díaz— confirma la centralidad que el BMX tiene en Alta Gracia. Una ciudad que sigue apostando al desarrollo deportivo y turístico con grandes encuentros que convocan a miles de personas y contribuyen al crecimiento de toda la región.

Te puede interesar
FOTO NOTA (15)

Una radical cordobesa es candidata en CABA y Provincias Unidas se expande

Gabriel Marclé
Provincial19 de agosto de 2025

Se trata de Piera Fernández, ex presidenta de la FUA y dirigente de Franja Morada, que estará segunda en la lista de Ciudadanos Unidos -versión bonaerense de PU. El armado de los gobernadores tiene correlato en la lista de CAB, con dos radicales al frente, algo que no pudo concretarse en el cierre cordobés de las listas.

images (43)

"Bornoroni Futbol Club": Spaccesi cuestionó el armado de LLA en Córdoba

Redacción Alfil
Provincial18 de agosto de 2025

Tras el cierre de listas, el legislador provincial, Agustin Spaccesi apuntó contra el armador de La Libertad Avanza en Córdoba tras oficializarse las listas para las elecciones del 26 de octubre. "claramente no defiende las banderas que nosotros defendemos, del mérito, del desarrollo persona".

Lo más visto
ALFILTV-14-08-B02

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto18 de agosto de 2025

Spaccesi arrancó con el primer golpe a la lista libertaria | Andá máquina, nadie te detiene | Duelo de Rappis | García Elorrio +10

agost-carreno

PRO Córdoba: la caída de la hegemonía de Macri y la presentación de listas divididas

Carolina Biedermann
Provincial18 de agosto de 2025

El desenlace que tuvo este domingo la presentación de las nóminas para las legislativas de octubre, tuvo como resultado múltiples armados que evidenciaron la profunda crisis que atraviesa el PRO, la falta de conocimiento de la dirigencia nacional del partido, de la situación provincial, que terminó acelerando el desmembramiento y el debilitamiento entre los amarillos.