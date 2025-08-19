Un éxito …. Alta Gracia vibró con la Copa latinoamericana de BMX

El Torneo Argentino, el Campeonato Sudamericano y la Copa Latinoamericana de BMX. Los torneos tuvieron como epicentro la pista municipal de BMX, un circuito ampliamente reconocido y que, gracias al trabajo conjunto entre el municipio y la Comisión de Padres de BMX, fue puesto a punto para recibir competencias de calibre internacional.

El megaevento reunió a más de 500 riders de distintas categorías, que llegaron desde países como Brasil, Ecuador, Chile y Guatemala, entre otros. Fue un fin de semana de alto impacto turístico y deportivo, que también se reflejó en la intensa actividad del Camping Municipal, donde se alojaron numerosos competidores y sus familias.

Las prácticas comenzaron el jueves 14 de agosto para el reconocimiento del circuito. El viernes 15 se realizó el acto inaugural, encabezado por el intendente Marcos Torres, quien destacó el trabajo articulado con la Comisión de Padres de BMX que permitió modernizar la pista para recibir el evento: “El Estado tiene que apostar el doble… Trabajamos convencidos, en conjunto, con políticas claras a mediano y largo plazo”. Además, subrayó la importancia del deporte como promotor de valores, especialmente en niños y jóvenes, tales como la disciplina y el trabajo en equipo.

El sábado 16 se disputó la definición del Campeonato Sudamericano, mientras que el domingo 17 concluyó el encuentro con la cuarta fecha de la Copa Latinoamericana y su correspondiente premiación.

Este evento, realizado pocos días después de que el altagraciense Mateo Espejo obtuviera el título mundial de BMX Racing en Dinamarca —sumándose al importante legado de referentes locales como Gabriela y Analía Díaz— confirma la centralidad que el BMX tiene en Alta Gracia. Una ciudad que sigue apostando al desarrollo deportivo y turístico con grandes encuentros que convocan a miles de personas y contribuyen al crecimiento de toda la región.