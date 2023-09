Ferrer, Nadia Fernández y Boczkwoski, el electo de Uepc Capital, los invitados

En una nueva edición de Alfil TV (viernes, 20hs por Canal 10), el debate y el análisis se enfocaron en la reelección del radicalismo en Río Tercero, el clima en la Legislatura después de dos sesiones con discusiones relevantes y el conflicto que la Provincia mantiene con Uepc y que entró, desde hace algunos días, en conciliación obligatoria. Por eso, la participación del intendente reelecto, el radical Marcos Ferrer; la legisladora provincial del oficialismo, Nadia Fernández; y el electo para conducir Uepc Capital, Franco Boczkwoski.

Los tres repasaron, además de temas inherentes a cada uno de ellos, el contexto nacional, la elección de octubre y el panorama provincial para la última parte del año.

“De Loredo tendrá un rol importante en el Congreso”

Ferrer, el intendente reelecto por amplio margen en Río Tercero, sostuvo que “la expectativa es continuar por dónde vinimos y mejorar. Se reafirmó el rumbo, pero siempre hay cosas por corregir”. El radical de Evolución destacó nuevamente la musculatura territorial de la UCR con 150 intendencias y el poder legislativo que tendrá el centenario partido desde diciembre, para lo que pidió un nuevo proceso: “es tiempo de una mesa sin cabeceras”, dijo.

En tanto, hacia adelante y sobre Evolución, Ferrer dijo que “si Maximiliano Pullaro gana Santa Fe estamos hablando de la tercera en importancia y se transformaría en una referencia para todos en Evolución por tratarse de un gobernador. Igual, debemos seguir creciendo en todas las provincias. Teníamos mucha expectativa en Martín (Lousteau) en Caba y el resultado fue ajustado”.

Sobre Rodrigo De Loredo afirmó que lo vio “bien”. “Cuando uno compite sabe que puede ganar o perder. Lo veo entero y con proyectos, está concentrado para ir hacia adelante. Para la UCR nacional, desde el punto de vista legislativo él es muy importante y va a tener un rol muy relevante, porque además (Mario) Negri deja de ser diputado”, dijo.

Celebró la incorporación de Carlos Melconian en el equipo de Patricia Bullrich. “Es una muy buena decisión. El electorado de Juntos necesitaba empezar a tener certezas y era importante definir hoy quién será su ministro de Economía. Es un hábil declarante y una persona capaz Melconian”.

“La utilidad del voto en Córdoba es con Schiaretti”

A su turno, la legisladora provincial del oficialismo, Nadia Fernández destacó la sanción del programa Lideresas en la Unicameral para convertirlo en una política de Estado en Córdoba. “Fue muy importante porque se afianzó como política pública un programa que ya viene desde hace unos años y promueve la participación política de las mujeres en toda la provincia. Construimos un laboratorio de paridad, con un índice de paridad y se promueve a un sinnúmero de mujeres y referentes en toda la provincia, por eso tenemos 53 intendentas más. Y no es solo para las mujeres de un partido”, dijo Fernández.

En tanto, con respecto a lo que se votó hace diez días en la Unicameral a raíz de los robos o intentos de saqueos, la parlamentaria señaló que “vimos que había comportamiento en los robos con un nivel de organización en redes sociales que comenzó en Río Cuarto y después siguió en otras partes de la provincia. Por eso, entendimos que era importante darle una herramienta a la policía para disuadir este tipo de actitudes amenazantes”.

Asimismo, consultada acerca de la presencia del ministro de Finanzas provincial, Osvaldo Giordano, en la presentación de Melconian con Bullrich, Fernández dijo que “no me consta la incorporación de Giordano”. “Fue como público, él es parte del equipo económico de la Mediterránea, y me parece que hay un juego mañoso de Bullrich”.

No obstante, afirmó: “la utilidad del voto en Córdoba es Schiaretti”. “Es la garantía y quien puede representar los intereses de la Provincia y fijar un posicionamiento en el Congreso en materia de subsidios, por ejemplo”, dijo y agregó que: “(Sergio) Massa es el padre de los últimos fracasos en términos económicos y Bullrich está haciendo lo que puede, después de una muy mala elección. Sobre todo, en Córdoba”.

“La Provincia hizo campaña contra el reclamo”

Boczkwoski, electo al frente del gremio docente en la capital cordobesa, dijo que “la propuesta del Gobierno no la cuestionamos nosotros, la cuestionó en general la docencia. El rechazo salió por resoluciones masivas de las asambleas, no solo por un sector”. Y dijo que “en la delegación Capital fue abrumador el rechazo. Hay que conseguir una recomposición del reclamo del 60% en agosto y después se votó el paro que no se hizo por la conciliación obligatoria”.

Boczkwoski también fue crítico con la medida que tomó el ministerio de Trabajo que conduce Omar Sereno al señalar que “es irregular porque el ministro es provincial y el gobierno se pone en juez y parte en la negociación”.

Sin embargo, el ganador de las elecciones del gremio en la capital cordobesa también cuestionó a la actual conducción de Uepc que lidera Juan Monserrat al sostener que “el oficialismo tuvo una posición para con la propuesta, la armó”. “Las otras conducciones de los estatales armaron la propuesta y la defienden públicamente y en instancias internas. Por ello, el reclamo de una recomposición real del salario debe primar ante cualquier posicionamiento”, dijo.

Consultado acerca de los anuncios que hizo la administración del gobernador Juan Schiaretti la semana pasada, con una comparativa de lo que perciben los docentes en otras provincias de la región, Boczkwoski sostuvo que “la Provincia hizo una campaña contra el reclamo docente con los spots publicitarios y contra la lucha a partir de la imposición de la conciliación obligatoria. Esa campaña generó muchos rechazos entre los docentes”.