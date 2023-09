Por Gabriel Silva

Los gestos que enviaron Patricia Bullrich y el economista Carlos Melconian, al ministro de Finanzas cordobés, el schiarettista Osvaldo Giordano, fueron también motivo de varias incomodidades en el seno de Juntos por el Cambio (JpC) en las últimas horas. Al punto que, la reacción entre los socios cordobeses, incluso pareció opacar durante el fin de semana la buena noticia que habían recibido el jueves por la mañana con la oficialización de Melconian y lo se pareció mucho al recupero de la iniciativa por parte de la coalición.

Sin alcanzar los efectos del fuerte enojo que causó en su momento en el senador Luis Juez en plena campaña provincial, cuando Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales hicieron el intento por sumar al gobernador Juan Schiaretti; lo de Bullrich y Melconian en modo fórmula para elogiar a Giordano generó alguna rispidez. Sobre todo, en el radicalismo.

Ayer, dos fuentes de peso en la alianza y consultadas por Alfil reconocieron que “fue una sorpresa no grata”. “Volvemos a confundir al electorado porque elogiamos a funcionarios de un tipo que es rival nuestro en Córdoba como Schiaretti”, dijo ayer uno de los aliados que se terminó enterando del coqueteo con Giordano cuando lo vieron el jueves por la mañana en la primera fila del acto de la Fundación Mediterránea. Y a dos sillas de distancia del propio Melconian.

El viernes, en Alfil TV (Canal 10), el propio intendente reelecto de Río Tercero, Marcos Ferrer, dijo que “al Gobierno que venga no le va a alcanzar con lo propio, y la figura de Giordano puede ser importante”. Aunque rápidamente aclaró “pero debemos ser claros que nosotros en Córdoba competimos contra Schiaretti y hay que dejar en claro que él no tiene chances de ganar. Los espacios son tres. Y votar a Schiaretti es desperdiciar la oportunidad de que en Argentina haya un cambio profundo”.

A las voces, en on y en off, del radicalismo, se sumó también la postura de un integrante del PRO. Que, a diferencia de los socios del centenario partido, no vio con malos ojos el coqueteo con Giordano. “Siempre estuvo en el radar. Si Horacio (Rodríguez Larreta) ganaba, era número puesto para conducir Anses”, dijo el integrante del espacio amarillo que tiene otra versión de los hechos que desencadenaron la tensión entre el gobernador electo, Martín Llaryora, y el actual ministro schiarettista.

“Al parecer, a Giordano ya le habían dicho que no seguía y por eso se movió así”, sostuvieron desde el PRO cordobés.

Con este escenario, y en la mira de los sommeliers cordobeses que tiene la coalición y cuestionan cualquier intento de maridaje PRO con el peronismo, Bullrich llegará mañana a Río Cuarto. Reconocen en el armado de la mujer halcón que en Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires están los votos necesarios para empujar el balotaje con Milei.

En provincia de Buenos Aires, porque sostienen que superada la interna son competitivos frente al PJ; en Santa Fe, por la buena expectativa de un triunfo provincial de Maximiliano Pullaro este mes y en Córdoba, donde la intención es pellizcar la utilidad del voto con Schiaretti.

Cuentan que, después del encuentro con Melconian, la recorrida por la peatonal conformó a la candidata de Juntos y quiere replicar eso en el Imperio del Sur. En una más de las varias recorridas que tendrá por Córdoba para recuperar un territorio que quieren volver a considerar propio.