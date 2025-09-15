Llaryora: "Cerrar o desfinanciar la universidad es sacrificar el futuro de todos los argentinos"

En el marco del encuentro de trabajo encabezado por el gobernador Martín Llaryora junto a su Gabinete Provincia, el mandatario apuntó contra el presidente Javier Milei luego de que vetara defintivamente la ley de financiamiento universitario.

En el evento, Llaryora realizó la entrega de el Fondo Federal para obras de Infraestructura en municipios y comuncas, el Fondo de Financiamiento Ambiental, aportes a cooperativas para la repotenciación eléctrica y recursos destinados a redes de gas domiciliarias

Es en dicho sentido que Llaryora aprovechó la ocación para disparar nuevamente contra el presidente luego de que este haya vetado el Proyecto de ley de Financiamiento Universitario. "Cerrar o desfinanciar la universidad es sacrificar claramente el futuro de todos los argentinos", apuntó fuertemente Llaryora.

"Muchos de los que estamos aquí pudimos estudiar gracias a que la universidad es pública; si no lo fuera, no habríamos tenido esas oportunidades", mantuvo el madatario provincial.

En ese sentido, destacó el accionar de la Provincia a diferencia de la Nación en materia de financiamiento: "Quiero aprovechar este momento para resaltar todo lo que estamos haciendo en materia educativa. Podemos exigir al país que haga lo que estamos pidiendo. En Córdoba, actuamos de manera contraria a quienes reducen el presupuesto universitario: aquí lo ampliamos y construimos sedes para ampliar la educación. Por eso estamos en condiciones de alzar la voz y decirle al gobierno nacional que no es reduciendo las oportunidades educativas como un país va a salir adelante, especialmente en un momento en que el conocimiento se vuelve central".

Tras lo dicho, el gobernador pidió a los diputados nacionales que "acompañen el reclamo universitario": "Por eso, pido públicamente a nuestros diputados, sean del partido que sean, que acompañen el reclamo universitario para que la educación pública avance. Queremos que niñas, niños, chicas y chicos tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar y progresar".

El veto al proyecto de ley

Según el Decreto 647/2025, que dispuso el veto de la ley sancionada por el Congreso, el Gobierno argumentó que la iniciativa "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, lo que genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".

El proyecto, ahora vetado, proponía un aumento del presupuesto destinado a las universidades de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación, y ordenaba al Poder Ejecutivo a aplicar una recomposición del salario de los docentes también a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).