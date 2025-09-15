Llaryora: "Cerrar o desfinanciar la universidad es sacrificar el futuro de todos los argentinos"

El gobernador Martín Llaryora criticó al presidente Javier Milei tras el veto total al proyecto de ley de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso, y pidió a los diputados que “acompañen el reclamo universitario”.

Provincial15 de septiembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
llaryora-gritando

En el marco del encuentro de trabajo encabezado por el gobernador Martín Llaryora junto a su Gabinete Provincia, el mandatario apuntó contra el presidente Javier Milei luego de que vetara defintivamente la ley de financiamiento universitario.

En el evento, Llaryora realizó la entrega de el Fondo Federal para obras de Infraestructura en municipios y comuncas, el Fondo de Financiamiento Ambiental, aportes a cooperativas para la repotenciación eléctrica y recursos destinados a redes de gas domiciliarias

Es en dicho sentido que Llaryora aprovechó la ocación para disparar nuevamente contra el presidente luego de que este haya vetado el Proyecto de ley de Financiamiento Universitario. "Cerrar o desfinanciar la universidad es sacrificar claramente el futuro de todos los argentinos", apuntó fuertemente Llaryora. 

"Muchos de los que estamos aquí pudimos estudiar gracias a que la universidad es pública; si no lo fuera, no habríamos tenido esas oportunidades", mantuvo el madatario provincial.

En ese sentido, destacó el accionar de la Provincia a diferencia de la Nación en materia de financiamiento: "Quiero aprovechar este momento para resaltar todo lo que estamos haciendo en materia educativa. Podemos exigir al país que haga lo que estamos pidiendo. En Córdoba, actuamos de manera contraria a quienes reducen el presupuesto universitario: aquí lo ampliamos y construimos sedes para ampliar la educación. Por eso estamos en condiciones de alzar la voz y decirle al gobierno nacional que no es reduciendo las oportunidades educativas como un país va a salir adelante, especialmente en un momento en que el conocimiento se vuelve central".

Tras lo dicho, el gobernador pidió a los diputados nacionales que "acompañen el reclamo universitario": "Por eso, pido públicamente a nuestros diputados, sean del partido que sean, que acompañen el reclamo universitario para que la educación pública avance. Queremos que niñas, niños, chicas y chicos tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos para estudiar y progresar".

El veto al proyecto de ley

Según el Decreto 647/2025, que dispuso el veto de la ley sancionada por el Congreso, el Gobierno argumentó que la iniciativa "incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, lo que genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".

El proyecto, ahora vetado, proponía un aumento del presupuesto destinado a las universidades de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación, y ordenaba al Poder Ejecutivo a aplicar una recomposición del salario de los docentes también a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Te puede interesar
ilustra-juez-y-milei-separacion (1)

Juez piensa en el post 26-0, toma distancia y ensaya divorcio de Milei

Bettina Marengo
Provincial15 de septiembre de 2025

El senador le reclamó al presidente que venga a hacer campaña a Córdoba y a “poner la marca” para enfrentar a Schiaretti. En Río Cuarto, no se privó de criticar medidas libertarias y “los retornos” en Discapacidad. Dice que no se mueve de donde está pero regula su juego en una campaña donde nunca quiso estar.

valdes

Córdoba, la encrucijada de los gobernadores radicales

Carolina Biedermann
Provincial15 de septiembre de 2025

La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.

ilustra juez bornoroni machado y roca bajo la sombra provincias unidas

LLA ensaya contracumbre frente al encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto

Gabriel Marclé
Provincial12 de septiembre de 2025

Desde la capital alterna, el frente libertario lanzará su campaña con un acto que busca contrapesar la cumbre de gobernadores en la Rural. Luis Juez y Gabriel Bornoroni encabezarán las acciones junto a los candidatos cordobeses de Milei, mientras se aguarda la posible llegada de referentes del Ejecutivo nacional. ¿Se sumará Bullrich?

Lo más visto
valdes

Córdoba, la encrucijada de los gobernadores radicales

Carolina Biedermann
Provincial15 de septiembre de 2025

La gestación de Provincias Unidas, en Córdoba, compromete a los gobernadores radicales a jugar una partida en el plano nacional, con Schiaretti, y a no traicionar a los correligionarios en el plano provincial. Pullaro se bajó de la reunión de la Región Centro y no volvería hasta después de octubre.

WhatsApp Image 2025-09-14 at 13.44.26

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto15 de septiembre de 2025

355 Centros Vecinales en marcha | El apoyo menos pensado | Misa y muchas redes por De la Sota (padre) |  Apostillas libertarias del Sur | Piguillem en un evento para homenajear a Alfonsín

ilustra-juez-y-milei-separacion (1)

Juez piensa en el post 26-0, toma distancia y ensaya divorcio de Milei

Bettina Marengo
Provincial15 de septiembre de 2025

El senador le reclamó al presidente que venga a hacer campaña a Córdoba y a “poner la marca” para enfrentar a Schiaretti. En Río Cuarto, no se privó de criticar medidas libertarias y “los retornos” en Discapacidad. Dice que no se mueve de donde está pero regula su juego en una campaña donde nunca quiso estar.