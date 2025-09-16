Previo a la presentación del Presupuesto, Llaryora redobló las críticas a la Nación

Por Gabriel Silva

En El Panal en varios despachos creen que es “el” momento. Por ello, el énfasis que le puso el gobernador Martín Llaryora a su discurso durante el encuentro con los intendentes no fue casual horas antes de la presentación del Presupuesto por parte del presidente Javier Milei, a días del encuentro con otros mandatarios provinciales en Río Cuarto y a escasas seis semanas de la elección legislativa que, casi en un hecho inédito, podría traer buenas noticias para el PJ cordobesista, hoy bajo la piel de Provincias Unidas.

“Si el modelo macroeconómico es para dejar todos los días a alguien afuera del sistema, claramente hay que cambiar ese modelo para hacerlo sustentable, que tenga estabilidad económica, que baje la inflación, pero con desarrollo que nos lleve a tener más empleo, más trabajo, más crecimiento y a ser un modelo federal”, lanzó Llaryora en el encuentro que mantuvo ayer por la mañana junto a intendentes de distintos partidos en el que se anunció obras de redes de gas, equipamiento eléctrico y programas de políticas ambientales para distintos municipios.

Reunión en la que también el gobernador envió un mensaje a la discusión por el veto a la educación pública y respaldó la movilización de mañana en defensa de la universidad: “cerrar o desfinanciar la universidad es sacrificar el futuro de Argentina”, sostuvo. Además de ratificar el pedido a los diputados cordobeses “sean del partido que sean” que acompañen el reclamo universitario en este momento.

Así, Llaryora reiteró y profundizó las diferencias a la gestión nacional que encabezan los libertarios, con muy pocas expectativas de una convocatoria al diálogo por parte de Casa Rosada y desconociendo, en ese momento, el contenido del mensaje de Milei por el Presupuesto. “No sabemos qué va a decir, pero es difícil que se salgan de su libreto”, señaló un funcionario a este diario.

En el Centro Cívico el optimismo radica en el esquema de gobernadores, el que grafican como un armado sin precedentes entre dirigentes de distintos partidos y con un objetivo en común. “Se alinearon un montón de factores y es probable que no haya antecedentes de un esquema de gobernadores con un mismo objetivo. Lo que se va a lograr es muy fuerte, porque además parte de lo inédito. Antes siempre esto era una cuestión de fuerzas provinciales, o afines desde lo partidario o lo geográfico, acá es más profundo el tema. Son de distintos partidos, distintas regiones, pero con el objetivo del federalismo”, sostuvo un integrante del Ejecutivo presente en la actividad de ayer en El Panal.

“Con la gente adentro”

Llaryora también defendió el modelo Córdoba, dijo que “tiene superávit con la gente adentro” y sostuvo que acá “no hay un municipio o comuna, sea del partido político que sea, que no haya recibido fondos para hacer una obra pública”. Algo que enfatizó a su turno el propio ministro de Gobierno, Manuel Calvo, uno de los integrantes del gabinete provincial presentes en el acto al igual que los ministros Fabián López (Infraestructura), Victoria Flores (Ambiente) y Gustavo Brandán (Cooperativas).

Mientras que, entre los intendentes hubo radicales como el caso del riotercerense Marcos Ferrer; o peronistas, como el altagraciense Marcos Torres.