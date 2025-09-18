Intereses geopolíticos fundamentales en torno al territorio Antártico

Yanina SoriaProvincial16 de septiembre de 2025
El séptimo aniversario de la muerte del ex gobernador encontró al PJ dividido. La diputada y su familia, convocaron a una ceremonia de la que no participaron Llaryora, Schiaretti ni Passerini. El oficialismo optó por los mensajes en redes sociales.
Redacción AlfilRío Cuarto17 de septiembre de 2025
Carolina BiedermannProvincial17 de septiembre de 2025
De cara a la sesión de hoy, los integrantes de la UCR de Córdoba serán clave para sostener el rechazo o avalar el veto del libertario.
Felipe OsmanProvincial17 de septiembre de 2025
La Libertad Avanza y Provincias Unidas van a la carga por el voto vacante de Juntos por el Cambio. En ese marco, el presidente visitará este viernes la Bolsa de Comercio, y luego compartirá un acto con sus candidatos. La campaña libertaria, demorada por los tropiezos nacionales, y condicionada al juego de Juez.
Redacción AlfilEnroque Corto18 de septiembre de 2025
