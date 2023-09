Por Gabriel Silva

“No sería malo que (Juan) Schiaretti ahora no sea candidato a Presidente. Se sume a mí o que deje que su voto se disperse como quiera. Pero no sería malo que deje de ser candidato y piense en otra instancia su colaboración con el país”. La frase que lanzó Patricia Bullrich ayer en horas de la mañana en radio Pulxo (95.1FM) rápidamente tuvo impacto, no sólo en la agenda periodística local, sino también en los principales portales nacionales.

Por lo que también encontró con ligereza respuesta en el entorno del gobernador Juan Schiaretti, con la durísima afirmación en torno al rol de la candidata de Juntos durante el gobierno de la Alianza. “Nos da vergüenza ajena. Igual que lo de (Sergio) Massa. Patricia se tuvo que ir antes con el gobierno de la Alianza, y con (Mauricio) Macri hicieron tan mal las cosas que volvió Cristina (Kirchner)”, disparó el jefe del bloque de Diputados y candidato a renovar la banca en la Cámara baja.

Quien además también cruzó de manera muy enfática al candidato a la presidencia del oficialismo, por lo que fueron las últimas recorridas del hombre de Tigre por Córdoba.

Ahora bien, horas más tarde, y ya en Río Cuarto, la propia Bullrich redobló su apuesta en el pedido a Schiaretti en un contacto con los medios. “Hoy los cordobeses tienen la posibilidad de elegir entre una presidenta de JpC que ha demostrado saber gobernar donde ha estado (sic) y Schiaretti que es un buen gobernador, no lo critico, pero que objetivamente no tiene chances de ser Presidente”, le dijo a Alfil Río Cuarto y agregó acerca de conformar un gobierno con el cordobés: “que sus diputados no se enojen tanto, que estén más tranquilos. No insulté a nadie, solo hice una propuesta”.

Más allá de la pelea por el voto útil y la intención de pescar en la pecera del PJ cordobesista, la frase, al igual que los elogios de la semana pasada al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, no cayeron bien entre los socios. Quienes se molestaron aún más cuando ayer Bullrich ratificó los elogios al titular de la cartera económica y le pidió al gobernador electo Martín Llaryora “que no se enoje”. “Es un gran orgullo sumarlo, si Giordano quiere, y va a trabajar también para los cordobeses”, señaló la candidata sobre el ex Caja de Jubilaciones.

Para el radicalismo más duro, como así también para un sector del juecismo, el germen de la incomodidad se encuentra en que Giordano fue uno de los funcionarios más criticados por la deuda de la Provincia. A quien, durante la campaña de Luis Juez a la gobernación, varios socios de la alianza cordobesa apuntaron sus dardos.

No obstante, las críticas no se agotaron en la UCR y el Frente Cívico. También un sector del PRO -el larretista- admitió que la frase sobre Schiaretti no fue oportuna y coinciden con el malestar en el entorno del gobernador. “Se desperfiló”, dijo en la tarde de ayer un larretista a este diario y reconoció el enojo de otros socios.

“Es lógico que Schiaretti se enoje. Cuando Horacio (Rodríguez Larreta) con (Gerardo) Morales intentaron acercar, ‘el Gringo’ era de lo peor y había que salir a pelearlo con todo. Inseguridad, narcotráfico, institucionalidad… todo. Resulta que ahora dice que no se produjo en su momento porque perjudicaba a Juez y que por eso perdió Luis. Parece que hay algo que Patricia no terminó de entender”, razonaron a este diario.