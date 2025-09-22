El Gobierno Nacional anunció retenciones 0 para todos los granos hasta finales de octubre

El Gobierno Nacional confirmó que las retenciones a los granos serán eliminadas hasta el 31 de octubre. La noticia fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y publicada en el boletín oficial.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", expresó Adorni en su cuenta de X.

Antes de este anuncio, el Decreto 526 ya había reducido las retenciones: un 20% para la cadena de granos y un 26% para la cadena cárnica. La alicuota del maíz y el sorgo se redujo de un 12% al 9,5%; el girasol quedó en 5,5% (antes 7%), mientras que los subproductos se redujeron a un 4%. La soja pasó del 33% al 26% y los derivados del 31% al 24,5%. mientras que el trigo y cebada se mantuvieron en 9,5%.

Por su parte, el boletín oficial publicado este lunes expresa que la iniciativa busca "crear condiciones favorables para la producción y el comercio exterior, fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo en cada región del país".

En detalle, el decreto 682/2025, aclara que el beneficio tiene un plazo estricto y un tope financiero: hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcance la suma de registraciones de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un importe equivalente a US$7000 millones.

El campo celebra la medida temporal y el cordobesismo critica

Ante el anuncio de la gestión de Javier Milei, el sector agropecuario celebró la decisión, aunque insistió en que este tipo de medidas deberían tener un carácter permanente.

El gobernador Martín Llaryora criticó la medida temporal de Milei, "Desde el primer momento hemos reclamado la eliminación de las retenciones al agro. Su eliminación no debe ser una medida transitoria, sino definitiva. La Argentina saldrá adelante acompañando a sus sectores productivos: es con el campo, no contra el campo. Necesitamos políticas que realmente fortalezcan a nuestros productores; un plan productivo que brinde previsibilidad, fomente la inversión, impulse la generación de empleo y dinamice las economías regionales. Las retenciones deben eliminarse por convicción, no por mera especulación financiera o electoral", expresó el gobernador.

En sintonía con el mandatario provincial, el candidato a diputado de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, señaló que el gobierno utiliza la medida respecto a las retenciones como una movida "electoralista".

"Yo lo vengo diciendo desde que era gobernador: las retenciones deben eliminarse de manera definitiva, no solo mientras dure un proceso electoral. El campo necesita previsibilidad y reglas permanentes. La producción no se planifica de un día para otro: requiere años de trabajo, inversión y confianza", agregó el exgobernador y sumó que, "Con parches de campaña no se generan ni crecimiento, ni empleo, ni futuro".

"Las retenciones deben eliminarse para siempre, por convicción y no por necesidad. Esa es la política seria que reclaman nuestros productores y la que yo vengo defendiendo hace años", aseguró.

En tanto, el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, respondió el anuncio apenas se hizo público: "Apoyamos toda medida que implique eliminar las retenciones aunque sean temporales. Falta ver los detalles de la forma de operar y cuando se hará operativo", expresó

En un posteo en X, Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, señaló: "La decisión del Gobierno de eliminar las retenciones hasta el 31 de octubre permitirá aliviar la tensión cambiaria. Es claro que la temporalidad de la medida no soluciona el problema de fondo del sector, aunque da respiro. En cualquier caso, vuelve a demostrar el peso del campo".