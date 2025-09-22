Llaryora viajó a Londres y celebró el respaldo internacional a la solidez financiera de Córdoba

Por Redacción Alfil

Este lunes, el gobernador, Martín Llaryora, estuvo presente en un roadshow de promoción internacional ubicado en Londres, considerada la capital financiera global. El mandatario cordobés presentó el potencial productivo y de innovación de Córdoba ante empresarios, bonistas e inversores.{

La actividad estuvo comandada por la Embajada Argentina en el Reino Unido y la British-Argentine Chamber of Commerce (BACC), hubieron spacios de diálogo y networking. Además, los asistentes valoraron la solidez financiera de la Provincia y destacaron su diferencial en comparación con el contexto nacional.

“Aquí hay un reconocimiento hacia Córdoba, no sólo por los bonos adquiridos, sino también por el interés de seguir financiando obras y proyectos productivos. Saben que la Provincia tiene un camino de solvencia acreditada, cuyos títulos se depreciaron menos que los nacionales, algo totalmente atípico en cualquier parte del mundo”, indicó Llaryora.

El respaldo, celebrado por el gobernador, ya tuvo un reflejo concreto: en junio, de los 725 millones de dólares colocados por Córdoba, más de 100 millones fueron adquiridos por inversores con sede en Londres. Este dato implica confianza y estabilidad de la administración provincial, y abre la puerta a nuevos actores interesados en acompañar el desarrollo de Córdoba.

“Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales. Nuestra provincia combina talento, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. Venimos a abrir puertas y construir alianzas que generen más empleo y oportunidades para nuestra gente”, concluyó el mandatario cordobés.