Llaryora viajó a Londres y celebró el respaldo internacional a la solidez financiera de Córdoba

El gobernador abrió su gira para atraer inversiones y financiamiento productivo en Reino Unido, allí inversores y bonistas británicos destacaron la estabilidad de Córdoba y su diferencial frente a los títulos nacionales.

Este lunes, el gobernador, Martín Llaryora, estuvo presente en un roadshow de promoción internacional ubicado en Londres, considerada la capital financiera global. El mandatario cordobés presentó el potencial productivo y de innovación de Córdoba ante empresarios, bonistas e inversores.{

La actividad estuvo comandada por la Embajada Argentina en el Reino Unido y la British-Argentine Chamber of Commerce (BACC), hubieron spacios de diálogo y networking. Además, los asistentes valoraron la solidez financiera de la Provincia y destacaron su diferencial en comparación con el contexto nacional.

“Aquí hay un reconocimiento hacia Córdoba, no sólo por los bonos adquiridos, sino también por el interés de seguir financiando obras y proyectos productivos. Saben que la Provincia tiene un camino de solvencia acreditada, cuyos títulos se depreciaron menos que los nacionales, algo totalmente atípico en cualquier parte del mundo”, indicó Llaryora.

El respaldo, celebrado por el gobernador, ya tuvo un reflejo concreto: en junio, de los 725 millones de dólares colocados por Córdoba, más de 100 millones fueron adquiridos por inversores con sede en Londres. Este dato implica confianza y estabilidad de la administración provincial, y abre la puerta a nuevos actores interesados en acompañar el desarrollo de Córdoba.

“Córdoba tiene las condiciones para ser un socio confiable de los inversores internacionales. Nuestra provincia combina talento, innovación y compromiso con el desarrollo productivo. Venimos a abrir puertas y construir alianzas que generen más empleo y oportunidades para nuestra gente”, concluyó el mandatario cordobés.

Schiaretti vs Natalia y un win- win de carambola

Compiten porque se disputan parte del voto peronista, pero tienen objetivos distintos. La diputada va por su reelección (y una banca más) y el tres veces gobernador de Córdoba busca quebrar al Milei del 74%. Ambos peronismos festejarán el 26 de octubre.

Schiaretti se sube al ring de Milei, pero no habrá virulencia en los cruces

El exgobernador tomó nota de los cálculos del Presidente, que necesita una buena elección en Córdoba y en los distritos amigables para evitar la derrota el 260. Juez, que se prometió estar al margen en la campaña, convocó a la tropa de Capital y a los candidatos violetas. Los jubilados ya dieron la vuelta, o eso parece. ¿La juventud? Malena, lo bien que le vino al cordobesismo.

Milei conoció los límites del 'karinismo'

El presidente asistió a un lanzamiento de campaña desinflado, de magra concurrencia. Y las ausencias también estuvieron arriba del escenario. No fue Laje, ni la militancia de Sikora. No hubo radicales 'con peluca', ni participó el Frente Cívico. Como la lista, el acto reflejó el paroxismo de la pureza: la soledad.

En la Ciudad, el deloredismo manda a votar a Elorrio

El deloredismo sigue enfrentado a Mestre. Algunos mandan a votar a García Elorrio en la capital y a la Libertad Avanza, en el interior. García Elorrio niega tajantemente que se trate de un pedido de Encuentro Vecinal y defiende los votos genuinos que el espacio siempre tuvo.

Enroque Corto

Reconstrucción en clave femenina | Bee Sellares durísimo contra García Díaz | Torres, recordó que él avisó | Castro sigue gritando el mismo gol | ¿Lo peor, ya pasó?

Milei conoció los límites del 'karinismo'

El presidente asistió a un lanzamiento de campaña desinflado, de magra concurrencia. Y las ausencias también estuvieron arriba del escenario. No fue Laje, ni la militancia de Sikora. No hubo radicales 'con peluca', ni participó el Frente Cívico. Como la lista, el acto reflejó el paroxismo de la pureza: la soledad.

