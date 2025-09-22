Schiaretti se reunió con rectores: "no vamos a permitir la destrucción del sistema universitario”

Por Redacción Alfil

Este lunes, el exgobernador y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, mantuvo una reunión con rectores y autoridades de universidades tanto públicas como privadas. En dicho encuentro el exgobernador resaltó la importancia de la la educación superior y la necesidad de garantizar el financiamiento del sistema.

“No vamos a permitir la destrucción del sistema universitario. Los argentinos quieren educación y salud, y lamento que tengamos estas discusiones en un país que necesita apostar al conocimiento", reafirmó el Schiaretti.

El encuentro tuvo como anfitrión al rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, junto a la vicerrectora, Mariela Marchisio, y contó con la participación de representantes de los rectorados y facultades de las universidades nacionales de Córdoba, Río Cuarto y Villa María; de las delegaciones regionales de la Universidad Tecnológica Nacional: Córdoba, San Francisco y Villa María; de la Universidad Provincial de Córdoba y de la Universidad Blas Pascal.

Desde el rectorado mencionaron que su lucha por la educación superior se da en conjunto, mediante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y las federaciones estudiantiles, y que ese frente común ha sido clave para sostener a la universidad argentina como un pilar de inclusión y desarrollo. Los representantes académicos lamentaron no haber sido convocados ni ser parte de una agenda nacional.

El exgobernador y candidato de Provincias Unidas remarcó que, desde su bloque, tienen un férreo compromiso con la defensa de la educación pública y con garantizar la estabilidad del sistema universitario. “Lo que no podemos hacer es dejar que avancen con medidas que perjudican a la universidad. Porque, muchachos, ya sabemos cómo es: cuanto peor esté la universidad, peor van a estar las generaciones que vienen”, expresó Schiaretti.

De la mano del diputado nacional de Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez, Schiaretti cerró su discurso expresando que, “no se trata de inventar números ni de sacar una bolsa de dinero de la galera. Se trata de algo mucho más simple: bajar la evasión fiscal. No podemos aflojar en la necesidad de financiar a las universidades públicas".