La Rural mostró descontento con la quita temporal de retenciones

Redacción AlfilEnroque Corto22 de septiembre de 2025
Reconstrucción en clave femenina | Bee Sellares durísimo contra García Díaz | Torres, recordó que él avisó | Castro sigue gritando el mismo gol | ¿Lo peor, ya pasó?
Felipe OsmanProvincial22 de septiembre de 2025
El presidente asistió a un lanzamiento de campaña desinflado, de magra concurrencia. Y las ausencias también estuvieron arriba del escenario. No fue Laje, ni la militancia de Sikora. No hubo radicales ‘con peluca’, ni participó el Frente Cívico. Como la lista, el acto reflejó el paroxismo de la pureza: la soledad.
Gabriel MarcléRío Cuarto22 de septiembre de 2025
El radicalismo del Imperio ya discute internamente la forma de recuperar la vocación de poder para llegar a la Municipalidad en 2028, aunque el proyecto de Provincias Unidas pueda entorpecer el plan. Entre la confianza por el eventual fin del “experimento” con el PJ y la necesidad de componer nuevas canciones.
Yanina SoriaProvincial22 de septiembre de 2025
Compiten porque se disputan parte del voto peronista, pero tienen objetivos distintos. La diputada va por su reelección (y una banca más) y el tres veces gobernador de Córdoba busca quebrar al Milei del 74%. Ambos peronismos festejarán el 26 de octubre.
Carolina BiedermannProvincial22 de septiembre de 2025
El deloredismo sigue enfrentado a Mestre. Algunos mandan a votar a García Elorrio en la capital y a la Libertad Avanza, en el interior. García Elorrio niega tajantemente que se trate de un pedido de Encuentro Vecinal y defiende los votos genuinos que el espacio siempre tuvo.