La Rural mostró descontento con la quita temporal de retenciones

Por Julieta Fernández

“Retenciones cero hasta fines de octubre para defender la producción y el rumbo económico. Gracias Javier Milei por pensar siempre en el campo argentino. Hoy los productores cordobeses festejan nuevamente”, señaló la candidata a diputada por La Libertad Avanza y empresaria, Laura Soldano, horas después del anuncio del gobierno nacional sobre la quita total de retenciones a las exportaciones de granos y subproductos hasta el 31 de octubre. Sin embargo, desde la Capital Alterna y desde una de las entidades rurales más importantes del interior del país, mostraron su descontento con la noticia.

“El anuncio nos generó mucha sorpresa. Son medidas inconsultas y cortoplacistas que no generan nada pensando en la producción. No va a beneficiar a los pequeños y medianos productores sino a generar una incertidumbre absoluta”, manifestó el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Heraldo Moyetta, en diálogo con LV16. La reacción de la entidad de Río Cuarto dista un poco del mensaje que brindaron hace casi dos semanas. “Parece que este gobierno lo entiende y celebramos que haya decidido una baja permanente de las alícuotas en los principales cultivos del país y en los cortes vacunos. Era necesario e impostergable pero necesitamos que ese camino se profundice lo más rápido posible. Cada peso que el productor recupere será mayor inversión, producción y trabajo en todo el país”, indicó Moyetta en el discurso que brindó en el acto inaugural del pasado 13 de septiembre.

Cabe recordar que, en aquel acto inaugural, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, no fue convocado entre los oradores. Desde comienzos de año, se advirtieron algunas tensiones entre la Sociedad Rural de Río Cuarto y el gobierno provincial, especialmente en aquella asamblea de productores que reclamaban por los aumentos en el impuesto inmobiliario rural. Desde entonces, la entidad siempre planteó reclamos al Panal requiriendo una baja impositiva para “dar un gesto” a los productores y “ser coherente” en el reclamo a Nación por la quita de “las malditas retenciones” (como las tildaron desde el gobierno provincial).

Por otro lado, aunque la Expo Rural fue sede de la cumbre de gobernadores de Provincias Unidas, la comisión directiva de la SRRC también se reunió con los candidatos libertarios que pasaron por la muestra (entre ellos, Laura Soldano). De alguna forma, buscaron hacer un “contrapeso” tras la conferencia de prensa en la que los mandatarios provinciales y el candidato Juan Schiaretti lanzaron sus dardos al gobierno de Javier Milei.

Y es quizás por todo eso que el posicionamiento de la Rural local tiene otro peso. Se trata de una entidad que ha mostrado afinidad con la actual gestión nacional pero que no titubeó al criticar la medida recientemente anunciada. “Si las retenciones se pueden sacar temporalmente, ¿por qué no sacarlas definitivamente y dejarnos producir?”, manifestó el titular de la SRRC y explicó que los pequeños y medianos productores “seguramente ya no tienen más producto qué vender y más que beneficiados, se verán perjudicados”.

“Aquel que tenga qué vender, va a vender. Pero no tengo dudas de que el productor chico hoy no tiene más que lo que había guardado para algún compromiso. Esos kilos ya están comprometidos para pagar arrendamiento o inversión. Eso que el productor tenía para cubrir su deuda, lo va a tener que vender a un valor más alto. Una medida temporal no es el camino. Lejos de ayudar, perjudica y es netamente para solucionar un problema político y financiero del gobierno”, consideró Moyetta en diálogo con la emisora local.

Feria Incentiva: Proyectan nuevos ejes de trabajo

La secretaría de Gestión y Participación Ciudadana convocó a los referentes de las universidades, terciarios y centros de capacitación que participaron de la Feria Incentiva para analizar los resultados obtenidos durante la segunda edición que se desarrolló semanas atrás en Río Cuarto y que reunió a toda la oferta educativa presente en la ciudad. Se destacó que el impacto de este año fue significativamente mayor al del 2024 y se remarcó que participaron más de 2 mil jóvenes.

“La idea fue hacer un balance y conversar sobre el impacto que se logró este año. En relación al 2024, la mayoría de los indicadores se han duplicado favorablemente, con más de 2.000 jóvenes participando de 76 cursos de 33 instituciones de nivel medio”, aseguró Miguel Alonso, coordinador del Área de Juventud.

“Además, hablamos sobre un relevamiento que hicimos con más de 300 muestras. Es un trabajo en el que consultamos a los jóvenes cuáles son sus intereses, necesidades y preocupaciones. El año pasado hicimos un sondeo similar y, a partir de ello, se generó el programa Incentivando, por lo que el objetivo es ver qué acciones implementamos este año”, agregó el funcionario.

La vicerrectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Nora Bianconi, dijo que es vital trabajar sobre las inquietudes planteadas por los jóvenes, como el caso de las problemáticas en salud mental. “Casualmente, desde los municipios de Córdoba y Río Cuarto y la Universidad vamos a lanzar mañana de manera oficial la Diplomatura en Salud Mental y Consumos Problemáticos, que es una de las inquietudes que los jóvenes manifestaron. También hay que abordar lo relacionado a la inteligencia artificial, la tecnología y el proyecto de vida. El encuentro de hoy fue muy productivo y nos invita a seguir trabajando en conjunto”, puntualizó Bianconi.

Jonathan Echevarría, integrante del área de Comunicación de la Universidad Católica de Córdoba, sostuvo que el balance de la articulación que se ha logrado en el marco de la Feria Incentiva “es muy positivo” y dijo que es clave conocer qué piensan los jóvenes. “La devolución por parte de los jóvenes ha sido muy buena. Valoramos mucho el trabajo conjunto que se ha logrado”, completó Echevarría.

Anabella Perfumo, coordinadora del programa Incentivando, también hizo un balance de la puesta en marcha de esta iniciativa que surgió a partir de los planteos hechos el año pasado por parte de los jóvenes, y recordó que se ha trabajado con la Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Siglo 21 y Universidad de Mendoza. “Estas instituciones tienen equipos profesionales que se encargan de los procesos de orientación vocacional. Junto a ellos, los equipos del Municipio puso en práctica lo que tiene que ver con pedagogía y didáctica, unificando criterios, para llegar con talleres a más de 17 instituciones de nivel medio que llegaron a más de 700 estudiantes”, concluyó Perfumo.