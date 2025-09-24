Estévez acompañó el proyecto de Máximo Kirchner que reafirma las atribuciones del Congreso

Por Redacción Alfil

La diputada nacional del Partido Justicialista, Gabriela Estévez, acompañó el proyecto del diputado kirchnerista, Máximo Kirchner, el cual reafirma las atribuciones del Congreso en materia de endeudamiento. Dichas atribuciones están expresadas establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional.

El proyecto presentado determina que, "todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.

Dentro de lo fundamental del plan expuesto por el bloque justicialista, se advierte que, “la suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”.

Por otra parte, el proyecto también deja en claro que “la opacidad en el manejo de este posible salvataje pone de manifiesto la relevancia del rol del Congreso Nacional en la materia y nos obliga a exigir al Poder Ejecutivo Nacional que someta cualquier acuerdo alcanzado con el Tesoro de los Estados Unidos a la consideración del Congreso”.