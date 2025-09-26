Con gran convocatoria, Río Ceballos incuba celebró su primer año con el “desayuno emprendedor”

Gastronómicos, textiles, decoración, accesorios, marroquinería, entre otros¸se realizó este viernes en el Salón Villegas el Desayuno Emprendedor, un espacio de encuentro y networking que tuvo como objetivo fortalecer redes, generar oportunidades y compartir los avances del programa municipal Río Incuba en su primer año de funcionamiento.

El intendente Ezequiel Lemos encabezó el encuentro y en su discurso destacó que “la incubadora forma parte de una política de cercanía impulsada por el municipio y representa una plataforma de despegue para los emprendedores locales, con la expectativa de que en el futuro puedan proyectarse incluso como exportadores”.

“Detrás de cada emprendimiento hay una historia. Una cocina que se convirtió en taller, un cuaderno con números apretados, una máquina comprada a plazos, una familia que acompaña, un cliente que confía. Ustedes son parte de la identidad de la ciudad: generan empleo, mueven la economía local, crean productos y servicios que nos representan y, además, contagian optimismo. A cada uno y cada una, gracias”, subrayó.

Río Incuba fue creada en 2024 mediante la Ordenanza N° 3054/2025 y es articulada por la Oficina de Empleo, perteneciente a la Agencia de Desarrollo Económico del gobierno de la ciudad. El programa ofrece capacitaciones, mentorías y espacios de visibilización como la Feria Onda Circular y se articula con el programa Córdoba Emprendedora, lo que permite que emprendedores locales participen en stands de shoppings y paseos, ampliando su alcance y posibilidades de venta.

Actualmente, la Oficina de Empleo cuenta con más de 400 emprendedores registrados, quienes mes a mes se suman a las diferentes propuestas de acompañamiento. En los próximos meses, Río Incuba continuará con instancias de formación y mentorías. En diciembre se realizará el cierre de la primera edición del programa y en 2026 se abrirá una nueva convocatoria para sumar más emprendedores.

El Desayuno Emprendedor incluyó instancias de networking, una muestra de productos de los emprendimientos de la incubadora y dinámicas participativas que promovieron la interacción y el intercambio entre los asistentes.

El evento también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Económico y Productivo Sebastián Medina, el director de Turismo Marcelo Otonello, el director de Cultura Nahuel Moreno, los concejales Giuseppe Bosco, Cecilia Solé y Nidia Martín, la directora de Discapacidad Josefina Sosa, y Analia Crespo en representación de la Oficina de Atención Ciudadana de la Provincia. Asimismo, participaron Natalia Muñoz, directora de la Agencia de Desarrollo Económico, y los capacitadores de Río Incuba: Ariel Galletti, Julia Paz y Lourdes Márquez.